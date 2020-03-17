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Gebze Belediyesi Huzur Evini dezenfekte etti

Gebze Belediyesi tarafından özelikle yaşlılar üzerinde daha etkili olan Corona Virüsüne karşı Gebze Huzur Evinde Dezenfekte çalışması yapıldı.

Gebze Belediyesi Huzur Evini dezenfekte etti

17 Mart 2020 Salı 09:49

 Gebze Belediyesi tarafından özelikle yaşlılar üzerinde daha etkili olan Corona Virüsüne karşı Gebze Huzur Evinde Dezenfekte çalışması yapıldı. Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışma neticesinde Barış Mahallesinde yer alan Huzur Evi ekiplerce komple dezenfekte edildi.

HUZUR EVİ YETKİLİLERİNDEN TEŞEKKÜR

Huzur Evi yetkilileri Gebze Belediyesinin gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmasından dolayı memnuniyetlerini ifade ederek Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür etti. Virüse karşı yönetim olarak önlem aldıklarını ifade eden yetkililer, “Burada yaşayan büyüklerimiz yaş itibariyle riskli durumdular. Bu nedenle daha dikkatli oluyor, önlemler alıyoruz. Temizliğe ve burada yaşayan büyüklerimizin misafirleriyle iletişimlerine dikkat ediyor, ziyaretçilerin ateşlerini ölçüyoruz” ifadelerini kullandı.

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