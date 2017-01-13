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Gizem Salman'dan Fit Notlar !

Newlife Yaşam merkezi çalışanı Diyetisyen Gizem Salman Gebze halkı için yazıyor. Köşemizde yazan Diyetisyenimiz Her hafta Cuma günü yeni yazılarıyla sizlerle... Bu haftanın konusu haftanın fit notları. İletişim sorularınız ve merak ettikleriniz için gizemsalman008@gmail.com adresinden kendisine ulaşabilirsiniz.

Gizem Salman'dan Fit Notlar !

13 Ocak 2017 Cuma 11:14

 Ödem atıcı olarak maydonoz yemeyi ihmal etmemeliyiz. Ödem atmada en güzel şeyin su olduğunu unutmamalıyız.

Çok stresli olduğumuzda,menstrual dönemlerimizde, spor sonrasında, yolculuk sonrasında, hamileliğin son zamanlarında vücudumuzda ödem artar.


Size önerilen diyetin aynısı uygulanmalıdır. Daha azını veya fazlasını yediğiniz takdirde yağlanmanız artacaktır.


Günlük kefir kullanımı bağırsak bakterilerimiz açısından önemlidir.


Uyku düzeni olmaması da yağlanmayı arttırır. Günde en az 6 En fazla 11 saat uyulmalıdır.


Yağ yakımı için; kapya biber, çiğ badem, greyfurt, avokado, sade kahve, yeşilçay, yoğurt, kinoa, yağsız süt, balık,yumurta, yulaf sirke(salatalarda), orman meyveleri tüketilmelidir.


Metabolizmayı hızlandırmak için yeşilçay, nar, bal kabağı, tarçın, zencefil, acı biber, greyfurt, Limon kullanılmalıdır.


Öğünleriniz dışında açlık duygusu hissettğinizde ilk önce su için çünkü susama duygusu da acıkma duygusu gibi hissettirir.


Şişkinlik hissettiğinizde nane ve adaçayı sizi rahatlatacaktır.


Vücudu toksinlerden arındırmak için öğünlerimize; maydonoz, beyaz lahana, ıspanak, siyah turp, enginar eklemeliyiz.


Kabızlık oluştuğunda posa tüketimi arttırılır. Sabah aç karnına ılık su ve 2 kuru erik yenir. Tam tahıl tüketimine özen gösterilip fiziksel aktivite arttırılır.Günlük kefir içimi sağlanmalıdır.İçme suyu 2-2,5 litreye çıkarılmalıdır.


Yemekleri yavaş yavaş yemeliyiz yaklaşık 20 dakika sürmelidir.


Demir eksikliğimiz varsa balık,yeşil mercimek, ıspanak, karaciğer, fındık daha fazla tüketmelisiniz.


Yemeklerden  en az 1 saat önce veya 1 saat sonra çay kahve tüketimi olabilir.


Haftanın 3-4 günü kuru baklagil tüketilmelidir. Akşam rahatsızlık vermemesi için öğle tercih edilmelidr.


Et yemeklerinin yanına salata tercih edilirken sebze yemeklerinin yanına yoğurt/ayran tercih edilmelidir.

Diyetisyen Gizem SALMAN
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