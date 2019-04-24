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SAĞLIK:
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Hasta 45 Dakikada İyileşti

İzmit’te yaşayan 47 yaşındaki Hasan Turan, göğüs ağrısı nedeniyle başvurduğu hastanede kalp damarlarından ikisinin tıkalı olduğunu öğrendi.

Hasta 45 Dakikada İyileşti

24 Nisan 2019 Çarşamba 10:04

Acil bypass olması gerektiği söylenen hasta, Memorial Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Namık Kemal Eryol tarafından uygulanan girişimsel işlemle sağlığına kavuştu.

Girişimsel işlemle tıkalı damar açıldı

İzmit’te esnaflık yapan 47 yaşındaki Hasan Turan, yüksek kolesterol ve göğüs ağrısı nedeniyle gittiği bir sağlık kuruluşunda anjiyo oldu. Anjiyo sonucunda iki damarının tıkalı olduğu anlaşılan Turan’a acil bypass olması gerektiği söylendi. Ancak Turan, ameliyat dışı tedavi yollarını araştırdı ve Memorial Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Namık Kemal Eryol’a ulaştı. Anjiyo sonucu değerlendirilen Prof. Dr. Eryol tarafından uygulanan anjiyoplasti yöntemi ile Turan’ın tıkalı olan iki kalp damarı açıldı ve 45 dakika süren işlem sonrası hasta sağlığına kavuştu.

Tedavi için Kayseri’ye geldi

Ailesinde kalp hastalığı öyküsü bulunmayan Hasan Turan, “Acil bypass kararı çıkınca farklı tedavi yollarını araştırdım. Namık Hoca’ya ulaştığımda, damar tıkanıklığımın girişimsel yöntemle açılabilmesi için uygun hasta olduğumu söyledi. Vakit kaybetmeden Kayseri’ye geldim ve girişimsel işlem sonucunda tıkalı damarlarım açıldı. Prof. Dr. Namık Kemal Eryol’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tam tıkalı damarlar anjiyoplasti ile açılabilir

Prof. Dr. Namık Kemal Eryol, tedavi süreci hakkında şu bilgileri verdi: “Kalp damarları tıkalı olan hastamıza müdahale edilmeseydi, kalp krizi geçirme olasılığı çok yüksekti. Hastamız Hasan Turan’ın bir damarı %75, diğeri de %99 oranında tıkalıydı. Tıkalı damarlar oldukça riskli bir bölgedeydi. Yüksek risk düzeyine rağmen gerekli önlemleri alarak damarlara müdahale ettik. Başarıyla tamamladığımız işlem sonrası hastamız sağlığına kavuştu” açıklaması yaptı.

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