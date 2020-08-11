İlçe ilçe covid-19 değerlendirildi

Valilik Karamürsel Alp toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Vali Yardımcıları; Dursun Balaban, Osman Ekşi ve Ali Ada, İlçe Kaymakamları, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İnci Sobi, Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Mehm

et Yılmaz ve İlçe Sağlık Müdürleri katıldı.

Toplantı; Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Mehmet Yılmaz’ın Covid-19 hastalığı ile ilgili bilg

ilendirme sunumu, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney’in Covid-19 hastalığı ile ilgili ilimizde yapılan çalışmaları içeren sunumu ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İnci Sobi’nin ise “İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri” ve “İl/İlçe Filyasyon Çalışmaları Takip Kuralları” bilgilendirme sunumları ile devam etti.