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SAĞLIK:
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İlçe ilçe covid-19 değerlendirildi

Covid-19 İlçe değerlendirme toplantısı Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında ilçe kaymakamları ile il ve ilçe sağlık müdürlüğü temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

İlçe ilçe covid-19 değerlendirildi

11 Ağustos 2020 Salı 10:27

Valilik Karamürsel Alp toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Vali Yardımcıları; Dursun Balaban, Osman Ekşi ve Ali Ada, İlçe Kaymakamları, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İnci Sobi, Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Mehmet Yılmaz ve İlçe Sağlık Müdürleri katıldı. Toplantı;  Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Mehmet Yılmaz’ın Covid-19 hastalığı ile ilgili bilgilendirme sunumu, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney’in  Covid-19 hastalığı ile ilgili ilimizde yapılan çalışmaları içeren sunumu  ve  Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İnci Sobi’nin ise “İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri” ve “İl/İlçe Filyasyon Çalışmaları Takip Kuralları” bilgilendirme sunumları ile devam etti. Sunumların ardından toplantı; katılımcıların talep, soru, önerilerini sunması ve değerlendirmelerin yapılması ile son buldu.  
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