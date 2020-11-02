Kadınlara Ücretsiz Kanser Taraması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile ortaklaşa anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Erken teşhis hayat kurtarır düşüncesiyle pandemi sürecinde ihmal edilebileceği düşünülen Meme Kanseri için bilinçlendirme ve farkındalık etkinliğinde kadınlara kanser taramaları yapıldı.

2 YILDA 1 MUAYENE

Kadınlar arasında sıklıkla görülen meme kanserine karşı bilinçlenme ve farkındalık arttırmak maksadıyla, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığını tarafından KETEM’den randevuları alınan kadınlara yönelik kanser tetkikleri gerçekleştirildi. Yetkililer; meme kanserinin ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türü olduğunu ifade etti. Bu sebeple 40-69 yaş aralığındaki kadınların 2 yılda bir mutlaka KETEM’de ücretsiz olarak kanser tetkiklerini yaptırmalarının toplum sağlığı açısından önemli olduğu vurgulandı.

TARAMALAR İHMAL EDİLMEMELİ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada; ailesinde kanser öyküsü olan kadınların özellikle bu tür taramaları ihmal etmemelerinin ve belirli periyodlarla takibini yapmalarının altını çizildi. Özellikle pandemi nedeniyle riskli grupların tetkiklerini yapmalarını, bu tür taramaların ihmali sebebiyle kanser hücrelerinin çoğalmasına sebebiyet vereceği belirtildi.

SPOR VE SAĞLIKLI BESLENME

Tüm kanserlerde olduğu gibi; sağlıklı (sebze ve meyveden zengin) beslenme alışkanlıkları, haftada en az 150 dakika orta düzeyde (en az 10 dakika tempolu yürüyüş, bisiklete binme gibi) ya da hafta da en az 75 dakika ağır düzeyde (en az 10 dakika koşma, yüzme gibi) fiziksel aktivite yapma, sağlıklı kiloda olma ve bu kiloda kalma meme kanseri riskini azaltmakta. Aile hekimine danışılarak sağlıklı kiloda olunup olunmadığı öğrenilebiliyor. Özellikle 1,5-2 yıl emzirmenin de anneyi meme kanserinden koruduğuna dair çalışmalar bulunmakta.

ÜCRETSİZ MUAYENE

Ülkemizde her ilde olan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) ücretsiz olarak mamografi çekiliyor; ayrıca kendi kendine meme muayenesi eğitimleri ve broşürleri de ücretsiz olarak veriliyor.