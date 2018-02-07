Kışı Hastalanmadan Geçirmek Elinizde

Kış aylarında artan bazı hastalıkların soğuyan havadan değil de solunum yoluyla bulaşan virüs ve bakterilerden olduğunu belirten Kocaeli Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Faruk Çeçen, “Kendinize dikkat ettiğiniz sürece bu hastalıklara yakalanma riskininiz neredeyse tamamen ortadan kalkabilir. Özellikle alışveriş merkezleri, sinemalar, gösteri salonları gibi yeterince havalandırılmayan ve mikropların kolaylıkla çoğaldığı kapalı ve sıcak yerlerde çok vakit geçirmek hastalıkların çoğalmasına neden olabilir” dedi.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirin

Bağışıklık sisteminin vücudumuzun en önemli parçalarından biri olduğunu belirten Çeçen, ”Özellikle kış aylarında bağışıklık sistemimize büyük görevler düşer. Bu aylarda grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklar oldukça yaygındır. Güçlü bir bağışıklık sistemi bu hastalıklardan korunmamızı veya daha hafif geçirmemizi sağlar. Bağışıklık sistemimizi güçlendiren en önemli faktörlerden biri beslenmedir. Doğru beslenerek hem bağışıklık sistemimizi koruyabilir, hem de hastalıklardan korunabiliriz. Süt ve süt ürünleri protein, A, C, D ve B12 vitaminleri için önemli kaynaklardır. Taze sıkılmış portakal suyu içmeyi ve balık yemeyi de ihmal etmemeliyiz” dedi.

Hijyene özen gösterin

Hasta olmamak için hijyen konusuna özen göstermenin ilk sıralarda yer aldığını belirten Çeçen, “Kış aylarında ellerinizi her zamankinden daha sık yıkamalısınız. Enfeksiyonu olan kişilerle yakın temastan kaçınmalı, aynı ortamda uzun süre bir arada durmamalısınız. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için kuşburnu, yeşil çay, rezene gibi bitki çaylarını tüketmek fayda sağlayabilir” dedi.

Kocaeli Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Faruk Çeçen, kışı hastalanmadan geçirmek için şu tavsiyelerde bulundu:

Güne kahvaltı ile başlayın

El Hijyenine Önem Verin

Bol su için

Haftada üç kez balık tüketin

Düzenli egzersiz yapın

Stresten uzak durun

Yeterli ve kaliteli uyuyun