Kocaeli  Hamza için seferber oldu.

1 Ocakta gündüz 16:00 da başlayan etkinlikler yine çocuklara yönelikti. Çocuklar çeşitli yarışmalar ile keyifli anlar yaşadılar. Saat 19:00 da ise Akmeşe Derneği ve Gultepeliler Platformu da Hamza için bir bağış yayını düzenledi.Günün akşamında 41 Sanat organizasyonunca düzenlenen bir sanal sergi gerçekleşti. İlimizde bulunan öğretmenlerimizce kurulan sanat organasyonu kendi yapmış oldukları sanat eserlerini sanal sergi bünyesinde müzayede usulü satışa sundular. Toplam 40 eser ile gerçekleşen etkinlikte 50.000. lira Hamza için umut oldu. 41 Sanat yetkilileri de müzayedeye katılarak Hamza'ya iyi dileklerini ilettiler.
Pazar günü etkinlikleri de çocuklar zoom platformu üzerinden atölyeler ve yarışmalar ile eğlenecek. Akşam ise yapılacak sanat gecesinde Hamza başta olmak üzere bütün insanlık için iyi yaşama dilekleri iletilecek.
Hamza kampanyasını yürüten umut elçileri basın sözcüsü Salih Yücel "38 günü kalan Hamza için vakit gerçekten daralıyor. Şu anda yüzde 72 seviyesindeyiz. Çok az vaktimiz ve çok az yolumuz kaldı. Bizler bu seviyeye ve Hamzaya Umut olanlar sayesinde geldik. 250 kişilik bir aileyiz ve bu aile Hamza'yi kendi çocuğu gibi sevdi. Bu aile çabalarıyla bu seviyelere ulaştık. İyilik insana yakışan en güzel duygu ve bulaşıcı. İyilik yaptıkça dünya da güzelleşiyor. Herkesi iyiliğe güzelliğe Hamza'ya nefes olmaya davet ediyoruz. Gelin birlikte Hamza'yi yaşatalım." dedi.