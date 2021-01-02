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SAĞLIK:
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Kocaeli  Hamza için seferber oldu.

Başiskele de yaşayan SMA 1 hastası Hamza için Umut Elçileri 4 gün boyunca farklı etkinlikler düzenleyerek kampanyanın duyulur olması için çeşitli programlar düzenlediler.

Kocaeli  Hamza için seferber oldu.

02 Ocak 2021 Cumartesi 11:41

 31 Aralık tarihinde 41 Burda AVM de başlayan kermes ile gönüllülerin bağışladığı yeni yıl paketleri, AVM ziyaretçileri ile buluştu.  Gün boyu açık olan standa vatandaşın ilgisi de yoğun oldu. Ayni günün akşamı Zoom platformu üzerinden aileler çeşitli etkinliklerle Hamza için yeni yıl  iyilik dileklerini ilettiler. Çocukların ve ailelerin katıldığı etkinlikte online platform üzerinden tombala oynandı. Kazanan 4 çocuğumuza 1 yıl boyunca ücretsiz Kodlama Kursu Üyeliği ödül olarak verildi.

1 Ocakta gündüz 16:00 da başlayan etkinlikler yine çocuklara yönelikti. Çocuklar çeşitli yarışmalar ile keyifli anlar yaşadılar. Saat 19:00 da ise Akmeşe Derneği ve Gultepeliler Platformu da Hamza için bir bağış yayını düzenledi.Günün akşamında 41 Sanat organizasyonunca düzenlenen bir sanal sergi gerçekleşti. İlimizde bulunan öğretmenlerimizce kurulan sanat organasyonu kendi yapmış oldukları sanat eserlerini sanal sergi bünyesinde müzayede usulü satışa sundular. Toplam 40 eser ile gerçekleşen etkinlikte 50.000. lira Hamza için umut oldu. 41 Sanat yetkilileri de  müzayedeye katılarak Hamza'ya iyi dileklerini ilettiler.
Tedavisi için son 38 günü kalan Hamza için bugün de çocuk etkinliklerinin ardından  akşam  Almanya gönülleri bir kermes düzenleyecek.  Aynı zamanda bir hafta önce bir bağış gecesi düzenleyen iş adamı Umur Şirin saat 22:00 de Hamzaya Umut  Ol etkinliği yapacak. Umur Şirin bir önceki etkinlik esnasında toplamda 1.000.000 liralık bir bağışın  yapılmasına vesile olmuş kent tarafından en çok konuşulan konu haline gelmişti. Bugün ki bağış için de Umur bey " Hamza için geç kalmışım keşke daha önceden haberimiz olsaydı. Benim haberdar olmama ve Hamza'yla tanışmama vesile olanlardan da Allah razı olsun. Kocaeli kardeşliği seven bir kent. Bizler  gönlü yüce insanlarız. Allah'ın izniyle Hamza'mizi hep birlikte sağlığına kavuşturacağız" dedi.
Pazar günü etkinlikleri de çocuklar zoom platformu üzerinden atölyeler ve yarışmalar ile eğlenecek. Akşam ise yapılacak sanat gecesinde Hamza başta olmak üzere bütün insanlık için iyi yaşama dilekleri iletilecek.
Hamza kampanyasını yürüten umut elçileri basın sözcüsü  Salih Yücel  "38 günü kalan Hamza için vakit gerçekten daralıyor. Şu anda yüzde 72 seviyesindeyiz. Çok az vaktimiz ve çok az yolumuz kaldı. Bizler bu seviyeye ve Hamzaya Umut olanlar sayesinde geldik. 250 kişilik bir aileyiz ve bu aile Hamza'yi kendi çocuğu gibi sevdi. Bu aile çabalarıyla bu seviyelere ulaştık. İyilik insana yakışan en güzel duygu ve bulaşıcı. İyilik yaptıkça dünya da güzelleşiyor. Herkesi iyiliğe güzelliğe Hamza'ya nefes olmaya davet ediyoruz. Gelin birlikte Hamza'yi yaşatalım." dedi.
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