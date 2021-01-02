Kocaeli  Hamza için seferber oldu.

Tedavisi için son 38 günü kalan Hamza için bugün de çocuk etkinliklerinin ardından akşam Almanya gönülleri bir kermes düzenleyecek. Aynı zamanda bir hafta önce bir bağış gecesi düzenleyen iş adamı Umur Şirin saat 22:00 de Hamzaya Umut Ol etkinliği yapacak. Umur Şirin bir önceki etkinlik esnasında toplamda 1.000.000 liralık bir bağışın yapılmasına vesile olmuş kent tarafından en çok konuşulan konu haline gelmişti. Bugün ki bağış için de Umur bey " Hamza için geç kalmışım keşke daha önceden haberimiz olsaydı. Benim haberdar olmama ve Hamza'yla tanışmama vesile olanlardan da Allah razı olsun. Kocaeli kardeşliği seven bir kent. Bizler gönlü yüce insanlarız. Allah'ın izniyle Hamza'mizi hep birlikte sağlığına kavuşturacağız" dedi.

Pazar günü etkinlikleri de çocuklar zoom platformu üzerinden atölyeler ve yarışmalar ile eğlenecek. Akşam ise yapılacak sanat gecesinde Hamza başta olmak üzere bütün insanlık için iyi yaşama dilekleri iletilecek.

Hamza kampanyasını yürüten umut elçileri basın sözcüsü Salih Yücel "38 günü kalan Hamza için vakit gerçekten daralıyor. Şu anda yüzde 72 seviyesindeyiz. Çok az vaktimiz ve çok az yolumuz kaldı. Bizler bu seviyeye ve Hamzaya Umut olanlar sayesinde geldik. 250 kişilik bir aileyiz ve bu aile Hamza'yi kendi çocuğu gibi sevdi. Bu aile çabalarıyla bu seviyelere ulaştık. İyilik insana yakışan en güzel duygu ve bulaşıcı. İyilik yaptıkça dünya da güzelleşiyor. Herkesi iyiliğe güzelliğe Hamza'ya nefes olmaya davet ediyoruz. Gelin birlikte Hamza'yi yaşatalım." dedi.