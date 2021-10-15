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Kocaeli'de öğrenciler kan bağışına dikkati çekmek için kampanya düzenledi

Başiskele ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerinin girişimiyle başlatılan kampanyada, öğretmen ve veliler kan bağışında bulundu.z

Kocaeli'de öğrenciler kan bağışına dikkati çekmek için kampanya düzenledi

15 Ekim 2021 Cuma 15:07

Gübretaş İlk ve Ortaokulu Müdürü Selçuk Dikbaş, AA muhabirine, ülke genelinde kan stoklarının azalmasına yönelik kamuoyunda yer alan haberler üzerine Kızılay Kulübü öğrencilerinin kan bağış kampanyası düzenlemeye karar verdiğini söyledi.

Öğrencilerin, düşüncelerini öğretmen Simge Sevinç Güner'e iletmesiyle Kızılay ile iletişime geçtiklerini dile getiren Dikbaş, kampanya başlattıklarını kaydetti.

Kampanya kapsamında Kızılayın kan bağış tır ve otobüsünde veli ve öğretmenlerin gün boyu kan bağışında bulunabileceğini aktaran Dikbaş, "Öğretmenlerimizin tamamı velilerle iletişime geçti. Hedefimiz 400-450 ünite kan stoku oluşturabilmek. Katılım fazla, öğlene kadar 150 kişi geldi. Eğitimde hep üçlü sac ayağından söz edilir, öğretmen, veli, öğrenci şeklinde. Bundan sonra da bu tür faaliyetlere devam edeceğiz." diye konuştu.

Velilerden Abdullah Akyüz de kan bağışçısı olduğunu belirterek, okulda böyle bir etkinlik olduğunu duyunca çocuklara destek olmak istediğini, kan vermeye iş yerinden arkadaşlarıyla geldiğini ifade etti.​​​​​​​



AA
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