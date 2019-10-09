Meme kanserinde risk faktörleri!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl

Meme Kanseri

farkındalık ayı olarak kabul edilen Ekim ayı boyunca, düzenlenen etkinliklerle kadınlarda en çok ölüme yol açan meme kanserine dikkat çekiliyor. İl Sağlık Müdürlüğünden meme kanseriyle ilgili yapılan bilgilendirmede Meme kanserinde değiştirilemeyecek risk faktörleri şöyle sıralandı:

Kadın olmak: Kadınlarda erkeklerden 100 kat daha fazla meme kanseri görülmektedir.

Yaş almak: Yaş arttıkça meme kanseri riski artmaktadır.

Belirli kalıtsal genlere sahip olmak (özellikle BRCA1, BRCA2 gibi)

Ailede meme kanseri öyküsünün olması: Birinci derece akrabalarda (anne, kız kardeş, kız çocuk) meme kanseri görülmesi riski iki kat arttırmaktadır. Meme kanseri olan kadınların çoğunluğunda (yaklaşık 10 kişiden 8'inde), ailede meme kanseri öyküsü olmadığını belirtmek önemlidir.

Kişinin bir memesinde kanser olması: Diğer memede ve aynı memenin diğer bölgelerinde de kanser görülme riskini arttırmaktadır.

Yoğun meme dokusuna sahip olmak

Memede iyi huylu oluşumların (fibroadenom gibi) olması

Erken adet (mens) görmeye başlamak (özellikle 12 yaşından önce)

Menapoza özellikle 55 yaşından sonra girmek

Göğüse radyoterapi almış olmak.