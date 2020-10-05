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Pandemi sürecinde psikolojik destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Geniş Ailem projesi kapsamında Covid-19 salgını tedbirleri süresince izole durumda bulunan ve süreçten etkilenen vatandaşlara ‘Psikolojik Danışmanlık’ hizmeti sunuyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesince verilen hizmetten en çok 65 yaş ve üstü vatandaşlar yararlanıyor.

Pandemi sürecinde psikolojik destek

05 Ekim 2020 Pazartesi 11:05

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Geniş Ailem projesi kapsamında Covid-19 salgını tedbirleri süresince izole durumda bulunan ve süreçten etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla ‘Psikolojik Danışmanlık’ hizmeti veriliyor. Pandemi sürecinden dolayı çeşitli sorunlar yaşayan, kendini mutsuz hisseden, hanesinde sürekli evde bulunmaktan dolayı sıkıntı yaşayan kişilere yönelik verilen ‘Psikolojik Danışmanlık’ hizmetinden en fazla 65 yaş ve üstü vatandaşlar faydalanıyor.

 

PSİKOLOJİK DESTEK BİRİMİ

Uzman psikologların görev yaptığı Psikolojik Destek Birimi görüşmelerini çevrimiçi olarak yapıyor. 05313823805 ve 05313823812 numarayı arayan vatandaşlara obsesif kompulsif bozukluk, anksiyete, depresyon gibi ruhsal yakınma ve bozukluklar konularında psikolojik destek de bulunuyor. Seanslar kişiye özgü olarak gerekli görüldüğü takdirde belirli periyodlar halinde planlanıyor. Psikologlar tarafından danışanlara gerekli teknik, terapi ve psiko eğitim süreçleri yürütülerek yardımcı olunuyor.

 

“ÇEVRİMİÇİ GÖRÜŞMELER YAPIN”

Pandemi sürecinin başından bu yana vatandaşlara hizmet veren psikologlar; “Fiziki izolasyonda olmak kimseyle görüşmeyeceği anlamına gelmiyor. İnsan sosyal bir canlıdır. Bireyler arası iletişim çevrimiçi olarak da devam ettirilebilir. Bu doğrultuda yaşlılarımızın yalnız kalmaması için iletişimin çevrimiçi üzerinden sürdürülebilmesi çok önemli. Büyüklerimiz, gelişen teknolojik cihazlar ile torunlarıyla çevrimiçi görüşmeler yapabilir. Bu süreçte onlara masallar anlatabilir, anı paylaşımında bulunabilir, bilmeceler sorabilir, kelime tahmin etme oyununu oynayabilir” ifadeleri kullanıldı.


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