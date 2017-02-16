Prematüre Doğumlar Bakın Neden Oluyor

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Stockholm Çevre Enstitüsü (SIE), Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Fakültesi ile Colorado Üniversitesinden araştırmacılar, 183 ülkeden 3,4 milyon prematüre doğum üzerine yaptıkları araştırmada, erken doğumların yüzde 18'inin hava kirliliğinin göstergesi olan atmosferdeki parçacıklı madde yoğunluğundan kaynaklandığı sonucuna vardı.