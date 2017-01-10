Sağlığınız İçin..!

Araştırmacılar, tavsiye edilen haftalık egzersizlerin bir ya da iki güne sığdırılarak yapılmasının sağlık için yeterli olduğunu bildirdi.



Bir hafta içinde ne kadar sıklıkta egzersiz yapıldığının bir önemi olmadığını kaydeden araştırmacılar, aktivitenin kurallarına uygun yapıldığı sürece sağlığa faydasının aynı olduğunu kaydetti.



Çalışmada, haftanın bir ya da iki günü egzersiz yapanların, hiç yapmayanlara göre, kardiyovasküler hastalıklardan ölme riskinin yüzde 41, kanserden de yüzde 18 oranında daha düşük olduğu ortaya konuldu. Haftada üç ya da daha fazla gün egzersiz yapanlarda ise bu oranın sırasıyla yüzde 41 ve yüzde 21 olduğuna dikkat çekildi.



ANKARA (AA)