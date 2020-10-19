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SAĞLIK:
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Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri Sürüyor

Gebze’de sağlıklı yaşam yürüyüşleri hız kesmeden devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün başlattığı ve Gebzeli spor severlerin katılım gösterdiği Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri, Millet Bahçesi alanı eski askeri kışla bölgesinde devam ediyor.

Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri Sürüyor

19 Ekim 2020 Pazartesi 14:47

  

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek düzenlenen sağlıklı yaşam yürüyüşleri cumartesi ve pazar günleri Gebzeli sporseverleri bir araya getiriyor. Geçtiğimiz hafta sonu millet bahçesi bölgesinde düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşlerine katılan spor severlerden isteyenler koşu, dileyenler de tempolu yürüyüş yaptı. Başkan Büyükgöz’ün ev sahipliğinde hafta sonu düzenlenen sağlıklı yaşam yürüyüşüne AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, ilçe yöneticileri, ilçe gençlik ve spor müdürü Hikmet Tatoğlu, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve sporsever Gebzeliler geniş katılım gösterdi.















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