Telefonu omza sıkıştırmayın !

Bilgisayar başında çalışanlar yaşamının bir bölümünde boyun ağrısı çekebiliyor. Araştırmalar, Amerika’da 2 kişiden birinin her yıl boyun ağrısı şikayetiyle hekime başvurduğunu gösteriyor. Boyun ağrılarının özellikle ofis çalışanlarında görüldüğünü vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, “Günlük hayatta alınabilecek bazı önlemlerle boyun ağrıları önlenebilir. Çalışırken elleri serbest bırakabilmek için telefon ahizesini omza sıkıştırmak boyun ağrısına neden olabiliyor” açıklamasında bulundu.

Tüm gün bilgisayar karşısında çalışmak, günlük iş hayatındaki gerginlikler boyun ağrılarının artmasına neden olan etkenlerin başında geliyor. Boyun ağrılarının basit ağrı kesicilerle giderilebildiği gibi sıcak-soğuk kompreslerin de işe yarayabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, “Bunun için ağrılı bölgeye 20 dakikalık sürelerle buz torbası veya havluya sarılmış buz parçaları ile kompres yaptıktan sonra ılık bir duş almak veya sıcak su torbası uygulamak yeterli olur. Bu yöntemler var olan ağrıların giderilmesi için kullanılır. Günlük yaşamda alınabilecek bazı önlemlerle ağrıların önüne geçmek de mümkün” dedi.

Hareket halinde olmak boyun ağrısını önler

Yüzüstü pozisyonunda uyumanın boyna fazladan yük bindirebildiğini belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, “Boynunuzun doğal kıvrımını destekleyecek bir yastık seçin” uyarısında bulundu. Diş sıkmanın da boyun kaslarını gerebildiğini söyleyen Prof. Dr. Semih Akı, “Olabildiğince faal olunmalı. Düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerin tekrar eden boyun ağrısı geliştirme olasılığı çok daha azdır” dedi.

Masa başı çalışanlar sık sık gerinmeli

Stresin boyun bölgesinde gerilmelerine ve kas zorlanmalarına neden olabildiğini vurgulayan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, masa başında çalışanlara sık sık gerinmeleri gerektiğini belirterek, “Omuzlarınızı yukarı doğru kulak hizasına kadar yükselttikten sonra düşürebildiğiniz kadar düşürün. Bunu beş defa tekrar edin. Kürek kemiklerinizi birleştirin ve beş saniye süreyle öyle durduktan sonra gevşeyin. Yan boyun kaslarınızı esnetmek için oturur pozisyonda sol elinizle koltuğunuzun oturağına tutunarak gövde ve boynunuzu zıt tarafa doğru eğin. Ardından bu hareketi sağ elinizle tekrar edin” önerisinde bulundu.

Ekran göz hizasında olmalı

Araçtaki kafa desteğinin ayarlanması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Semih Akı, “Doğru ayar, başınızı ve boynunuzu daha iyi destekler. Uzun süreler araç kullanıyor veya bilgisayar başında çok zaman geçiriyorsanız sık sık mola verin. Boynunuza fazladan yük bindirmemek için kafanızla omurganızı düz bir çizgi halinde tutmaya gayret edin. Ekran göz hizasına gelecek şekilde çalışma masanızı, koltuğunuzu ve bilgisayarınızı ayarlayın” dedi. Prof. Dr. Akı, telefonda konuşurken ahizenin kafa ve omzun arasında sıkıştırılmaktan kaçınılmasını ve telefonda fazla konuşanların kulaklıkla konuşmaları önerisinde bulundu.