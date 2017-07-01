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15 Temmuz etkinliği Perşembe Pazar alanında

15 Temmuz etkinliği Perşembe Pazar alanında

15 Temmuz etkinliği Perşembe Pazar alanında

01 Temmuz 2017 Cumartesi 23:59

 
AK Parti Genel Merkez Yönetimi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yıl dönümü nedeniyle tüm ülkede bir anma etkinliği düzenliyor. İlimizdeki anma etkinlikleri Perşembe Pazarı alanında yapılacak.

15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişiminde ülkemiz büyük ve korkunç bir tehdit altında kalmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halkı sokağa davet etmesinin ardından hain darbeciler emellerine ulaşamadan teslim oldular. O gece yapılan saldılar sonrasında 249 şehit ve 2 bin 193 gazi verdik. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü için ülke genelinde geniş kapsamlı bir anma etkinliği düzenleme kararı aldı.

TEŞKİLATLAR ORGANİZE EDECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, 15 Temmuz günü gece 81 ilde düzenlenecek anma etkinliklerinin organizasyonlarını il teşkilatlarının üstlenmesi yönünde karar verdiği öğrenildi. Ak Parti Genel Merkezi, anma etkinlikleriyle ilgili olarak il teşkilat başkanlarını bilgilendirmek için tüm il başkanlarını Ankara’ya davet etti. İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, cuma günü Ankara’ya gitti. Hafta sonunu Ankara’da geçirecek olan Ceyhan, pazartesi günü ilimizde olacak.

PERŞEMBE PAZAR ALANINDA

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe kalkışmasından sonra yurt genelinde vatandaşlar sabahlara kadar nöbet tutmuştu. Nöbetler bir ay süreyle devam etmişti. Her gece binlerce vatandaşımızın tuttuğu nöbetlerin ilimizdeki ayağı İzmit Perşembe Pazar alanında gerçekleştirilmişti. 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü etkinlikleri de yine Perşembe pazarı alanında yapılacak. Büyükşehir Belediyesi ve Ak Parti İl Teşkilatı, etkinliklerle ilgili Ankara’da alınacak karardan sonra Perşembe pazarı alanında büyük bir anma etkinliğine hazırlık yapacak.

CEYHAN AÇIKLAYACAK

Ceyhan, hafta sonunu Ankara’da geçirecek. Pazartesi günü de il binasında bir basın toplantısı düzenleyecek. Ceyhan hem kongre takvimi hakkında hem de anma etkinlikleri için geniş kapsamlı bilgi erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşkilat genel başkanı seçilmesinin ardından yoğun bir döneme giren Ak Parti, 2019 yılında yapılacak yerel, genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ciddi bir hazırlık içine giriyor

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15 Temmuz Etkinliği Perşembe Pazar Alanında
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