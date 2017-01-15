15 yıldır dirayet gösteremediler!

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanlığı Konferans salonunda gerçekleştirilen Aralık ayı ilçe Divan toplantısına Saadet Partisi Kocaeli Yönetim Kurulu Üyesi Gebze Koordinatörü Mehmet Tatlı, Gebze İlçe Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Türel ve Yönetim Kurulu, Mahalle Temsilcileri ve Mahalle Yönetimleri ile çok sayıda Milli Görüşçü katıldı.

“AB GARANTİSİ DEYİP UYUTMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra alınan son toprak parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adeta bir hasta gibi masaya yatırılarak neşter vurulmaya çalışıldığını sözlerine ekleyen Başkan Korkmaz, “Getirilen teklifte Türk tarafının masaya oturmasını gerekli kılacak hiçbir değişiklik yoktur. En son Annan Planı Rumlar tarafından reddedilmiştir. Bunun ötesinde Annan Planı’ndan daha da kötüleştirilmiş bir durum söz konusudur. Masaya getirilen teklif Annan Planı’nı da aratacak durumdadır. Kıbrıs’ta ki Türk halkının varlığını yok etmeye yönelik düzenlemeler içermektedir. Rum tarafının tezlerinin AB şemsiyesi altında öne sürülerek Türk tarafı azınlık durumuna düşürülmek istenmektedir. Tabi bu azınlık hakları da o zaman AB garantisine alınacak denilip farklı bir uyutma operasyonu gerçekleştirilmek istenmektedir. Vatan toprağını pazarlık konusu yapmak bunun masaya yatırılmasına göz yummak bahis konusu bile olamaz ve olmamalıdır.” dedi.

“ÇIBAN BAŞI TERÖR DEVLETİ İSRAİL VE İNCİRLİK ÜSSÜDÜR”

Ortadoğu’da ve komşularımızda sürekli kan dökülmesi ve taş üstünde taş kalmamasına rağmen bu kadar savaşın ortasında kalan Terör Devleti İsrail’in bahar hayatı yaşadığını ifade eden Başkan Korkmaz, “Acaba bunu hiç düşündük mü? Tabi ki hayır. Çünkü bunu bize düşünmemek için Tv’lerimizde hafta da kırkın üzerinde dizi izlettiriyorlar. Beynimizi ve gözümüzü bize verilmek istenilenleri almak için kullanıyoruz. Ortadoğu’da iki tane çıban vardır bunların birisi İsrail diğeri ise İncirlik üssüdür. Koalisyon da iken ülkeden çekiç gücü göndererek İncirlik Üssünü kapatan Efsane Başbakan Merhum Liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın gösterdiği dirayeti AKP iktidarı 15 yıldır gösteremedi. Her gün şehit haberleri alıyoruz. Artık halkımızı bu haberlere alıştırdılar. Ülke’de ki ve Ortadoğu da ki terörün kaynağı İncirlik üssüdür. Buradan sesleniyoruz kapatın İncirlik üssünü ülkede ki terör olaylarını bitsin.” dedi. Sercan ATALAY