SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 yıldır dirayet gösteremediler!

Saadet Partisi Gebze İlçe Teşkilatı, Aralık ayı divan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz, Kıbrıs konusunda Hükümeti eleştirerek, “Erbakan’ın gösterdiği dirayeti 15 yıldır gösteremediler.”dedi.

15 yıldır dirayet gösteremediler!

15 Ocak 2017 Pazar 12:57


 

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanlığı Konferans salonunda gerçekleştirilen Aralık ayı ilçe Divan toplantısına Saadet Partisi Kocaeli Yönetim Kurulu Üyesi Gebze Koordinatörü Mehmet Tatlı, Gebze İlçe Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Türel ve Yönetim Kurulu, Mahalle Temsilcileri ve Mahalle Yönetimleri ile çok sayıda Milli Görüşçü katıldı.

“AB GARANTİSİ DEYİP UYUTMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra alınan son toprak parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adeta bir hasta gibi masaya yatırılarak neşter vurulmaya çalışıldığını sözlerine ekleyen Başkan Korkmaz, “Getirilen teklifte Türk tarafının masaya oturmasını gerekli kılacak hiçbir değişiklik yoktur. En son Annan Planı Rumlar tarafından reddedilmiştir. Bunun ötesinde Annan Planı’ndan daha da kötüleştirilmiş bir durum söz konusudur. Masaya getirilen teklif Annan Planı’nı da aratacak durumdadır. Kıbrıs’ta ki Türk halkının varlığını yok etmeye yönelik düzenlemeler içermektedir. Rum tarafının tezlerinin AB şemsiyesi altında öne sürülerek Türk tarafı azınlık durumuna düşürülmek istenmektedir. Tabi bu azınlık hakları da o zaman AB garantisine alınacak denilip farklı bir uyutma operasyonu gerçekleştirilmek istenmektedir. Vatan toprağını pazarlık konusu yapmak bunun masaya yatırılmasına göz yummak bahis konusu bile olamaz ve olmamalıdır.” dedi.

“ÇIBAN BAŞI TERÖR DEVLETİ İSRAİL VE İNCİRLİK ÜSSÜDÜR”

Ortadoğu’da ve komşularımızda sürekli kan dökülmesi ve taş üstünde taş kalmamasına rağmen bu kadar savaşın ortasında kalan Terör Devleti İsrail’in bahar hayatı yaşadığını ifade eden Başkan Korkmaz, “Acaba bunu hiç düşündük mü? Tabi ki hayır. Çünkü bunu bize düşünmemek için Tv’lerimizde hafta da kırkın üzerinde dizi izlettiriyorlar. Beynimizi ve gözümüzü bize verilmek istenilenleri almak için kullanıyoruz. Ortadoğu’da iki tane çıban vardır bunların birisi İsrail diğeri ise İncirlik üssüdür. Koalisyon da iken ülkeden çekiç gücü göndererek İncirlik Üssünü kapatan Efsane Başbakan Merhum Liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın gösterdiği dirayeti AKP iktidarı 15 yıldır gösteremedi. Her gün şehit haberleri alıyoruz. Artık halkımızı bu haberlere alıştırdılar. Ülke’de ki ve Ortadoğu da ki terörün kaynağı İncirlik üssüdür. Buradan sesleniyoruz kapatın İncirlik üssünü ülkede ki terör olaylarını bitsin.” dedi. Sercan ATALAY

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
15 Yıldır Dirayet Gösteremediler!
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
CHP’liler Darıca’da buluştu! CHP’liler Darıca’da buluştu!
Kocaeli'de Referandum'da %70 yakışır Kocaeli'de Referandum'da %70 yakışır
Ülkücülerde seminerler sürüyor! Ülkücülerde seminerler sürüyor!
Yılmaz: CHP hesabını verecek! Yılmaz: CHP hesabını verecek!
Meclis gerilirse Türkiye gerilir! Meclis gerilirse Türkiye gerilir!
Meclis’te arbede! Meclis’te arbede!
Yukarı Çık

banner190

CHP’liler Darıca’da buluştu!
Darıca CHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen genişletilmiş danışma örgüt toplantısı eski...

Haberi Oku