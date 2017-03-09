223 yatırıma 851 milyon harcandı

8. Açılış Bayramı’nda Kocaeli’de hayata geçirilen 223 yatırımın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

12 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8. Açılış Bayramı kapsamında Kocaeli’ye geliyor. Kocaeli Valiliği, kamu kurumları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin tamamladığı 851 milyon TL değerindeki 223 yatırımın açılışı Perşembe Pazarı olarak bilinen Demokrasi Meydanı’nda saat 16.00’da törenle gerçekleştirilip Kocaeli’nin hizmetine sunulacak.



BÜYÜKŞEHİR’DEN 515 MİLYON TL

Açılışı yapılacak 851 milyon değerindeki projelerden, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tamamlayıp kente kazandırdığı hizmetlere 515 milyon TL harcandı. Kocaeli’ne kazandırılan projelerin önemli bir bölümü Büyükşehir Belediyesi’ne aitken bu hizmetler kentin farklı ihtiyaçlarını karşılayacak türden olması dikkat çekiyor. Ulaşımdan tesislere, çevreden altyapıya kadar birçok hizmetin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Bu hizmetlerin içinde İzmit 15 Temmuz Köprülü Kavşağı, Çayırova Tem Otoyolu OSB Köprülü Kavşağı, Kocaeli Biyolojik Atıksu ve İçmesuyu Arıtma Tesisleri, Karamürsel Kent Meydanı ve Belediye Hizmet Binası gibi projeler yer alıyor.



15 TEMMUZ KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI

27 milyon 612 bin TL harcanan 15 Temmuz Köprülü Kavşağı, İzmit merkezini D-130 Karayolu’na bağlayan yol olması nedeniyle önemli bir hizmet özelliği taşıyor. Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinden İzmit merkezini D-130 Karayolu’na bağlayan (Eski Gölcük Yolu) yolda sağlı sollu çok sayıda alışveriş merkezi, oto galerileri, uluslararası fuar merkezi ve sanayi sitesi yer alıyor. Köprülü kavşak, yan yol ve bağlantı yolları Kocaeli Ticaret Odası-Kocaeli İtfaiye yanından geçen Sarı Dere Köprüsü ile Kocaeli Galericiler Sitesi-Körfez Sanayi Sitesi arasını kapsıyor. Yoğun olarak hizmet veren güzergahta, köprülü kavşak ile trafik sıkışıklığının azaltılması sağlandı.



ÇAYIROVA OSB KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI

Çayırova Tem Otoyolu OSB Köprülü Kavşağı Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde ulaşıma nefes alması sağladı. 6 bin 764 metre yolun yapıldığı çalışmada 3 adet üst geçit, 2 adet alt geçit bulunuyor. 24 milyon 567 bin TL harcanan proje ile OSB İstanbul ve Ankara yönü gidecek ağır vasıta araçların TEM’e giriş-çıkışları kolaylaştı. Bölgedeki sanayicilerin zaman kaybı sorununu çözen kavşak, vatandaşların da evlerine zamanında gitmesini sağlıyor. Proje TEM Otoyolu üzerine yapılan ilk köprülü kavşak olma özelliğini de taşıyor. Trafik ışıklarının da kaldırıldığı çalışmayla vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir şekilde Çayırova Şekerpınar Mahallesi’ne ve OSB’ye ulaşımı da sağlanıyor.



KENTİN İKİ YAKASINI BİRLEŞTİREN YAYA KÖPRÜLERİ

Öte yandan kentte kazandırılan önemli projelere ülkemize değer katan, iz bırakan kişilerin isimleri verilerek bu değerlerin yaşatılması sağlandı. Yahya Kaptan Durağı ile hastane ve AVM’lerin bulunduğu bölge arasındaki yaya geçişini sağlamak için inşa edilen yaya köprüsüne Alparslan Türkeş ismi verildi. Yaya üst geçidi 1,5 ay gibi kısa bir sürede inşa edildi. Hizmete açılmasıyla birlikte buradaki ışıklar kaldırılıp, kesintisiz trafik akışı sağlanmış oldu.



ÜLKEMİZ DEĞERLERİNİN İSİMLERİ YAŞATILIYOR

Başiskele İlçesi Doğantepe’de yapılan futbol sahasına Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Spor Tesisi, Yeni Valilik Hizmet Binası’na karşıdan karşıya geçişi sağlamak için yapılan köprüye Necmettin Erbakan Köprüsü, Kavakçılık ile Yahya Kaptan Mahallesi’ne geçişi sağlayan yaya köprüsüne Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Köprüsü, Kandıra’da 5 bin metre kare alana inşa edilen kapalı spor salonuna Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Spor Salonu ülkemizin değerlerinin isimlerinin verildiği tesislerden bazıları oldu.

HİZMET YATIRIMLARI KATLANARAK DEVAM ETTİ

Büyükşehir Belediyesi’nin açılış bayramlarının ilki 19 Kasım 2006 yılında 99 proje ve 276 bin TL harcama maliyeti ile yapılmıştı. Ardından 27 Ekim 2007 yılında 111 açılış, 8 Şubat 2009’da 105 açılış ve 22 Mayıs 2011 yılında 141 açılış ile hizmet yatırımları devam etti. Kocaeli’ye yakışır hizmetler sunulan bu açılışlar 14 Temmuz 2012 yılında 156 açılış, 18 Nisan 2015 yılında 195 açılış ve sadece 9 ay önce 13 Mayıs 2016 tarihinde 151 açılış ile sürdü.

Büyükşehir Belediyesi’nin açılışı yapılacağı hizmetlerden bazıları



İzmit 15 Temmuz Köprülü Kavşağı

Çayırova Çayırova Tem Otoyolu OSB Köprülü Kavşağı ve Turnikeler

İzmit Şehit Polis Serdar Gökbayrak Yaya Köprüsü (Umuttepe)

İzmit Alpaslan Türkeş (Yahya Kaptan) Yaya Köprüsü

İzmit Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Yaya Köprüsü

İzmit Kandıra Köprülü Kavşağı Yaya Köprüsü

Kartepe Eşme Maden Deresi Köprü ve Bağlantı Yolları

Gebze Atatürk Caddesi Dere Köprüsü

İzmit İzmit Sarıdere Yaya Köprüsü

Kocaeli 240 Ton Kapasiteli Asfalt Üretim tesisi

Karamürsel Kent Meydanı ve Belediye Hizmet Binası

Başiskele Kent Meydanı ve Belediye Hizmet Binası

Kocaeli İSU Laboratuvar Binası

İzmit İSU Lojistik Merkezi (Solaklar)

Kartepe Kapalı Spor Salonu (1000 kişilik)

Kandıra Kapalı Spor Salonu (1000 kişilik)

Başiskele Diriliş 2 Gençlik kampı

Karamürsel İmam Hatip Lisesi Spor ve Seminer Salonu

Başiskele Ömer Halisdemir Futbol Sahası

Kandıra Kerpe Mesire Alanı ve Sosyal Tesisi

İzmit Toplu Taşıma Ek Hizmet Binası

Körfez Sevindikli Kültür Merkezi

Dilovası Çerkeşli Futbol Sahası

Kocaeli Okullara Basketbol ve Voleybol Sahaları

Körfez Yukarı Hereke Kültür Merkezi

Kandıra Karaağaç Kültür Merkezi

İzmit İlyasbey Türbesi Restorasyonu



Kandıra Kadınlar Plajı (Miço Koyu)

Gebze Beylik Dağı Yürüyüş yolları, göletler ve ağaçlandırma

Dilovası Rekreasyon alanı (Bayraktepe)

Dilovası Eynerce Kavşağı çevre düzenlemesi

Derince Çınarlıdere Atlı Eğitim Merkezi

Başiskele Paşadağ Mesire ve Yürüyüş Parkuru

Kartepe Çevre Düzenlemesi (Anadolu İmam Hatip Okulu Uygulama Camii)

Kandıra Kandıra Kumcağız Futbol Sahası



Mardin

Nusaybin Kocaeli Kardeşlik Parkı

Kocaeli (KOBİS) Tüm ilçelere akıllı bisiklet sistemi

Kocaeli Sanayi kuruluşları Atıksu Online Ölçüm Sistemi

Kocaeli İçmesuyu Arıtma Tesisisi dezenfeksiyon ve uzaktan erişim sitemi.

Gölcük Mamuriye Köyü Yağmursuyu Drenaj Hattı

Kandıra Namazgah Barajı Hidro Elektrik Santrali

Kocaeli Biyolojik Atıksu ve İçmesuyu Arıtma Tesisleri

Derince Çınarlıkent konutları