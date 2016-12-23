310 Milyon Dolar Zarar!

Akar, ‘'Garanti verilen miktar, kur artışıyla zamlanmaya devam ediyor. Dolar 1 kuruş arttığında 310 milyon dolar zam geliyor'' dedi. Akar, Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'deki kamu-özel sektör işbirliği sözleşmesi yapılan projelerin 81'inin yap-işlet-devret (YİD), 5'inin yap-işlet, 78'inin ise işletme hakkı devri ile yürütüldüğünü söyledi. Akar, “İşletmede olan proje sayısı toplam 164 adet. Yapımı devam edilen 34 projenin ise, 17'si YİD, 17'si de yap kirala modeli ile yürütülüyor'' diye konuştu.

DEVLETİN YAPMASI GEREKİR

164 projenin maliyetinin 2015 fiyatlarıyla sözleşme büyüklüğünün 43.3 milyar dolar, yapımı devam edilen 34 projenin sözleşme büyüklüğünün ise 72.1 milyar dolar olmak üzere toplam 115 milyar doları geçtiğini ifade eden Akar şöyle devam etti:“Bu projeler arasında 14 milyar dolar ile 3'üncü havalimanı, 7.6 milyar dolar ile Gebze İzmir Otoyolu, 2.4 milyar dolar ile Kuzey Marmara Otoyolu ve 9.9 milyar dolar ile sağlık kampüsleri bulunuyor. Bunların hepsini aslında devletin yapması gerekir. Bu modeli yürüten İngiltere'de başarısızlık tescillendi zaten. Ama devlet ne yapıyor; yolcu, araç ve hasta garantisi veriyor. Garanti verilen miktar kur artışıyla zamlanmaya devam ediyor. Merkez Bankası'na göre Hazine garantilerinin toplamı 31 milyar dolar. 1 kuruş dolar arttığında 310 milyon dolar zam gelmiş oluyor.'' Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında yapılan Osmangazi Köprüsü için harcanan para tartışmalara yol açmıştı. Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında yapılan Osmangazi Köprüsü için harcanan para tartışmalara yol açmıştı.

PARA KAZANDIRACAK TEK PROJE AVRASYA

Açıklanan rakamlara göre açılışı bugüne ertelenen Avrasya Tüneli'nden günde 100-120 bin arası araç geçecek. Bu sayının 68 bin 500'ü Hazine garantisi altında. 120 bin aracın köprüden geçeceği varsayıldığında geriye kalan 51 bin 500 araç için geçiş hasılatının yüzde 30'unu devlet alacak. Köprüden geçiş ücreti yılbaşı sonrası 17 TL olacak. Böylece devletin fazla geçişlerden günde en az 260 bin TL, yılda ise 94 milyon lira kazanması bekleniyor.