“Aday açıklamak partimize zarar veriyor”

CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, bir aday lehine açıklama yapmayacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "1 Mart 2020 Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli il başkanlığı seçiminde birbirinden değerli 3 adayımız resmen il başkanlığı İçin adaylıklarını açıkladılar öncelikle yapılacak olan seçimimizin ilçelerimize ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim ancak ben bir ilçe başkanı olarak hiç bir adayımızı ön plana çıkarıp diğer 2 adayımızın onurları ile oynamak kadar her hangi bir hakka ve yetkiye sahip olmadığımı buradan belirtmek isterim biz büyük bir aileyiz ve il delegelerimizin iradelerine sahip olamadığımız gibi hiç bir adayımızı da ötekileştiremeyiz son günlerde bazı ilçelerimiz yapmış oldukları şu ilçe bu Adayı destekledi gibi basında çıkan haberlerin partimize zarar vereceği düşüncesi ile Dilovası ilçe başkanlığı adı Altında basında çıkan aday destekleme haberleri asılsızdır hiç kimse bizim adımıza bu tür açıkları yapma hakkına sahip değildir, saygılarımla.”
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