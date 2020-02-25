banner462
SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Aday açıklamak partimize zarar veriyor”

CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, il kongre süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'Aday açıklamak partimize zarar veriyor”

25 Şubat 2020 Salı 12:56

CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, bir aday lehine açıklama yapmayacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "1 Mart  2020 Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli il başkanlığı seçiminde birbirinden değerli 3 adayımız resmen il başkanlığı İçin adaylıklarını açıkladılar öncelikle yapılacak olan seçimimizin ilçelerimize ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim ancak ben bir ilçe başkanı olarak hiç bir adayımızı ön plana çıkarıp diğer 2 adayımızın onurları ile oynamak kadar her hangi bir hakka ve yetkiye sahip olmadığımı buradan belirtmek isterim biz büyük bir aileyiz ve il delegelerimizin iradelerine sahip olamadığımız gibi hiç bir adayımızı da ötekileştiremeyiz son günlerde bazı ilçelerimiz yapmış oldukları şu ilçe bu Adayı destekledi gibi basında çıkan haberlerin partimize zarar vereceği düşüncesi ile Dilovası ilçe başkanlığı adı Altında basında  çıkan aday destekleme haberleri asılsızdır hiç kimse bizim adımıza bu tür açıkları yapma hakkına sahip değildir, saygılarımla.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
ChpDilovasıGebzeçayırova
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“Güzel ve ahlaklı siyasetten yanayız” “Güzel ve ahlaklı siyasetten yanayız”
Yaşa Erdoğan yeniden başkan Yaşa Erdoğan yeniden başkan
Bıyık: ‘Darıca’yı ortak akılla yöneteceğiz’ Bıyık: ‘Darıca’yı ortak akılla yöneteceğiz’
ADD Gebze, Aydın’la devam ADD Gebze, Aydın’la devam
‘’Bizim mücadelemiz, milletimize hizmet etmektir’’ ‘’Bizim mücadelemiz, milletimize hizmet etmektir’’
Yeniden refah partisi haftalık toplantısını gerçekleştirdi. Yeniden refah partisi haftalık toplantısını gerçekleştirdi.
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

“Güzel ve ahlaklı siyasetten yanayız”
İYİ Parti Gebze İlçe Başkanlığında Başkan Burak Uluköylü ve yeni yönetim kurulu ilk toplantıya imza...

Haberi Oku