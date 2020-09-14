AK Parti Çayırova başkanlığına tek liste ile Servet Günay seçildi

Çayırova Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Ekrem Karahan'ın yeniden aday olmadığı kongrenin divan başkanlığını Halit Çokan yaptı.Tek aday Servet Günay'ın ilçe başkanı seçildiği kongrede, yönetim kuruluna Paşa Ali Elmalı, Bünyamin Laçin, Vahit Terzi, Ali Osman Tefil, Salih Ayık, Fikriye Çelik, Hasan Bayraktar, Mehmet Toprak, Zafer Uygun, Bahadır Büyükkeleş, İsrafil Kambul, Nizamettin Günay, Ayşegül Özdemir, Alim Baş, Zerrin Çiçek, Enes Yılmaz, Selim Ekinci, Şevket Külte, Ramazan Kısa, Murat Küçük, Mehmet Bayındır, İlyas Kadik, Ferhat Kalabulut, Erdemir Boy, Hayati Sevindik, Esra Ekinci, Saim Sönmez, Aysel Keskin ve Hümeyra Demir seçildi.
AA