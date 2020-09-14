banner462
SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AK Parti Çayırova başkanlığına tek liste ile Servet Günay seçildi

AK Parti Çayırova İlçe Başkanlığı'na Servet Günay seçildi.

AK Parti Çayırova başkanlığına tek liste ile Servet Günay seçildi

14 Eylül 2020 Pazartesi 12:28

Çayırova Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Ekrem Karahan'ın yeniden aday olmadığı kongrenin divan başkanlığını Halit Çokan yaptı.Tek aday Servet Günay'ın ilçe başkanı seçildiği kongrede, yönetim kuruluna Paşa Ali Elmalı, Bünyamin Laçin, Vahit Terzi, Ali Osman Tefil, Salih Ayık, Fikriye Çelik, Hasan Bayraktar, Mehmet Toprak, Zafer Uygun, Bahadır Büyükkeleş, İsrafil Kambul, Nizamettin Günay, Ayşegül Özdemir, Alim Baş, Zerrin Çiçek, Enes Yılmaz, Selim Ekinci, Şevket Külte, Ramazan Kısa, Murat Küçük, Mehmet Bayındır, İlyas Kadik, Ferhat Kalabulut, Erdemir Boy, Hayati Sevindik, Esra Ekinci, Saim Sönmez, Aysel Keskin ve Hümeyra Demir seçildi.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
AK Parti Darıca'da Acay yeniden başkan AK Parti Darıca'da Acay yeniden başkan
Başkan Büyükanın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi Başkan Büyükanın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu...
"Bisiklet Festivali’ için geri sayım başladı"
Tarhan, MYK listesinde yer almadı Tarhan, MYK listesinde yer almadı
Büyükakın; ‘’Bayramda sağlığımızı pandemiye kurban etmeyelim’’ Büyükakın; ‘’Bayramda sağlığımızı pandemiye...
Çiftçiden Kurban Bayramı Mesajı Çiftçiden Kurban Bayramı Mesajı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

AK Parti Darıca'da Acay yeniden başkan
Darıca Sancaktepe Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen kongrede Darıca İlçe Başkanlığı'na Ufuk Acay...

Haberi Oku