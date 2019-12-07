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Ak Parti de Kongre Süreci Başladı

Ak Parti teşkilatların da kongre süreci başlıyor Gebze ilçe başkanı kongre süreci ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı

Ak Parti de Kongre Süreci Başladı

07 Aralık 2019 Cumartesi 17:20

 İlçe Başkanı Ayarın açıklamasını www.gebzegazetesi.com olarak sizlerle paylaşıyoruz
   Ak Parti den Açıklama 
• Genel Başkanımız,  Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın , “Bize Ömerler lazım. Bu Ömerleri bulduğumuzda, şu anki konumumuzdan daha ileri bir konuma geleceğiz” talimatları doğrultusunda 7. Olağan ilçe kongre sürecini başlatmış bulunuyoruz.
 
• Bu süreç içinde 08.12.2019 pazar günü yeni  ilçe yönetimi ve başkanını seçmek üzere 400 kişilik delege seçimi gerçekleştirilecektir.

• Büyük bir aile dev bir organizasyon olarak gördüğümüz, Bayram havasında gerçekleştireceğimiz delege seçimlerine  47.553 üyemizi davet ediyorum. Bu vesile ile yapılacak delege seçimlerinin şimdiden Gebzemize hayırlı olmasını diliyorum. Başta Gebzeli Hemşehrilerim olmak üzere , bütün üyelerimize,  yeni seçilecek delege arkadaşlarıma hürmet ve saygılarımı sunuyorum. 

NOT: Delege seçimleri 08.12.2019 pazar 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacak olup; H.Halil Mah, Kirazpınar Mah, Güzeller Mah, M.paşa Mah, ve Köy mahallelerimizin seçimleri ilçe binamızda,  diğer mahalle seçimleri ise ilgili mahalle temsilciliklerine gerçekleştirilecektir.
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