banner890
SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AK Parti'de Son Tarih 16 Mart

- AK Parti'de milletvekili aday adayı başvuruları bugün başlarken, son tarih 16 Mart olarak açıklandı.

AK Parti'de Son Tarih 16 Mart

13 Mart 2023 Pazartesi 12:08

                                        
 AK Parti’de milletvekili aday adayı başvurularıyla ilgili detaylar belli oldu. Başvurular bugün (basvuru.akparti.org.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda başladı. Son başvuru tarihi ise 16 Mart Perşembe saat 21.00 olarak açıklandı. Gerekli evrakların elektronik ortam üzerinden yüklenip, başvurusunu tamamladığı belgenin çıktısıyla il başkanlığına ıslak imzayla evrakın teslim edilmesi gerekiyor.  
 Öte yandan, adayların depremzedelere AFAD üzerinden bağış yapma şartı getirilmişti. AFAD’a erkek adaylar 20 bin TL, kadın ve gençler (18-30 yaş) 10 bin TL, engelli bireyler ise 5 bin TL bağış yapmak zorunda. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, "Aday adayları başvuruları 16 Mart Perşembe günü saat 21.00’e kadar devam edecek. Son güne kadar evrak kabulü il başkanlığına yapılacak. Elektronik ortamda başvuru için adaylara gerekirse il başkanlığında destek verilecek" ifadelerini kullandı.   


       


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İnşa Edilecek Konut Sayısı 650 Bini Buluyor” Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İnşa Edilecek Konut...
Mhp Genel Başkanı Bahçeli: “Hayat Normalleşecek Ve İnsanlar Yine Mutlu Olacak” Mhp Genel Başkanı Bahçeli: “Hayat Normalleşecek...
AK Parti’de Aday Adaylık Başvuruları Başlıyor AK Parti’de Aday Adaylık Başvuruları Başlıyor
Türkkan'ın 'cami projesinin kaldırıldığı' İddiasını Ruhsat ve Belgelerle Yalanladı Türkkan'ın 'cami projesinin kaldırıldığı' İddiasını...
Milletvekili Aday Adayı Yıldız, CHP Gebze'yi Ziyaret Etti Milletvekili Aday Adayı Yıldız, CHP Gebze'yi Ziyaret...
Kocaeli Üniversitesinden Adaylık için İLK İSTİFA Kocaeli Üniversitesinden Adaylık için İLK İSTİFA
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İnşa Edilecek...
- Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ana kadar yapılan...

Haberi Oku