AK Parti'de Son Tarih 16 Mart





AK Parti’de milletvekili aday adayı başvurularıyla ilgili detaylar belli oldu. Başvurular bugün (basvuru.akparti.org.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda başladı. Son başvuru tarihi ise 16 Mart Perşembe saat 21.00 olarak açıklandı. Gerekli evrakların elektronik ortam üzerinden yüklenip, başvurusunu tamamladığı belgenin çıktısıyla il başkanlığına ıslak imzayla evrakın teslim edilmesi gerekiyor.

Öte yandan, adayların depremzedelere AFAD üzerinden bağış yapma şartı getirilmişti. AFAD’a erkek adaylar 20 bin TL, kadın ve gençler (18-30 yaş) 10 bin TL, engelli bireyler ise 5 bin TL bağış yapmak zorunda. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, "Aday adayları başvuruları 16 Mart Perşembe günü saat 21.00’e kadar devam edecek. Son güne kadar evrak kabulü il başkanlığına yapılacak. Elektronik ortamda başvuru için adaylara gerekirse il başkanlığında destek verilecek" ifadelerini kullandı.







İHA