Ballıkayalar tahrip olmayacak!

Gebze Belediyesi yılın ilk Meclis toplantısını gerçekleştirdi. Ocak Ayı Olağan Meclis toplantısı Adnan Köşker Başkanlığı’nda yapıldı. Toplantıya 2019 yılına dair temennilerini ileterek başlayan Başkan Adnan Köşker, “2019 İnşallah güzel bir yıl olur. Dünya Barışının sağlanmasını arzu ediyoruz. Dünya ekonomisinde ilk 10’a girmeyi arzu ettiğimiz bir yıl olsun.”dedi. Yapı Kayıt belgelerinin tahsisi ve Hürriyet-Yavuz Selim Mahallelerinde uygulamanın nasıl yapılacağı konusunda bilgi veren Başkan Adnan Köşker, “Belediye mülkiyeti ve 2B olan yerler var. Bunların toplamı 3 bin 500 binayı buluyor. Biz talepleri toplayarak görmek istiyoruz. Bu onlara mülkiyet hakkını sağlıyor. Yapı kayıt belgesi vatandaşlara avantaj sağlayacak. Bu belge arsaya değil, binaya veriliyor. Gelen talepler üzerine satış fiyatlarını belirleyeceğiz. Vatandaşın bizde değer beyanları var. Bölgede planlar bitti, uygulamalar da bitmek üzere. Tamamen bittiği zaman herkese nereleri hangi fiyatla alabileceklerini bildireceğiz. “diye konuştu.

BALLIKAYALAR’A YAPILACAK YENİ YOL TARTIŞILDI

CHP Grubu adına konuşan Meclis Üyesi Salih Işık, Ballıkayalar’dan geçecek yeni yola değinerek, “Ballıkayaların durumunu hep beraber görmüşsünüzdür. Ballıyakalar’ın tam ortasından bir viyadük çalışmaları başlamış durumda. Balıklayalar Türkiye’nin en önemli tabiat parklarından birisi. 45 gün evvel ÇED toplantısı yapıldı ve yol çalışmaları başladı. Bu çalışmalar bittiği zaman Ballıkayalar’daki insanlar yukarıda ki Viyadükleri görecek. Burada 4-5 tane canlı türü yaşıyor. Burası SİT alanı ilan edilmiş bir yer. SİT alanı ilan edilen ÇED raporunun çıkmasını lazım. Çevre Müdürlüğü’nün bu konuda itirazı var. Ama merkezi Hükümet tarafından masa başında karar alınıyor. Köprü yapılınca binlerce aracın emisyonu canlılara tahribat verecek. Bölgeye gidip ne olur bakın.”dedi. Işık’a yanıt veren Başkan Adnan Köşker ise çevre konusunda hassa olduklarını belirterek, “Ballıkayalar’dan Viyadük geçmiyor, Tavşanlı’dan geçiyor. Burası Milli Parklar’dan ve Karayollarından izin alıp çalışmalarını başlatmış durumda. Biz de bu konuda hassas davranıyoruz. Tahrip etmeden, doğayı bozmadan çalışmalar yapılıyor. Örneğin Osmangazi köprüsünde Hükümetimiz çok hassas davrandı. Bu Uluslararası bir Proje. “dedi.

DENETİM KOMSİYONU’NA ÜYE SEÇİMİ

Gündemin 10. Maddesinde yer alan Denetim Komisyonuna üye seçiminde Meclis üyeleri giz oylamayla 5 yeni ismi de belirledi. Buna göre Seda Kardaşlar Çelik, Şermin Delipınar, İlyas Aydıner, Birol Koç, Dilek Tan Denetim Komisyonunun yeni üyeleri oldu. CHP grubu Meclis’te isimlendirme konusunda söz alarak “Bugüne kadar bir çok konuda önerge verdik, hiçbirisini kabul etmediniz, neden böyle oldu anlamıyoruz. Bir konuda destek verdiniz, Abdullah Yılmazel’in isminin bir yere verilmesini istemiştik, siz de söz verdiniz. İsminin yaşatılması boynumuzun borcudur, o Gebze’de herkesin ağabeyidir. İsmini vermeyeceksiniz bize bildiriniz. Aynı şekilde Gebze’de hayatını kaybeden Gazeteci arkadaşlarımız var. Bu kadar özverili çalışan arkadaşlarımızın isimlerini yad etmek için bir not olabilir.” dedi