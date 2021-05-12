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Başkan Bıyık’tan Ramazan Bayramı mesajı

Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Zor günleri hep birlikte atlattığımız, sosyal mesafe engelini aştığımız ve tekrar kucaklaştığımız bayramları yaşamak en büyük dileğimizdir” dedi.

Başkan Bıyık'tan Ramazan Bayramı mesajı

12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:21

 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Darıcalıların ve İslam aleminin mübarek bayramını tebrik eden Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi “Yüce Dinimizin, rahmet, merhamet ve bereket ayı olarak nitelediği 11 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif’i geride bırakarak, bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyor, mübarek bayramın, bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı bu yıl farklı bir Ramazan ayı yaşadık ve bayramı biraz buruk kutluyoruz. Salgın nedeniyle geleneksel iftar sofralarında buluşamasak da, yan yana olamasak da, gönül gönüle vererek Ramazan Ayı’nın maneviyatını doyasıya yaşadık. Bayramlar, bizleri birbirimize yakınlaştıran ve aynı duygularda buluşturan özel günlerdir. Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü ve kardeşlik duygularını güçlendiren bayramları, anlam ve önemine uygun olarak kutlamalıyız.

Ülkemizi ve dünyayı sarsan salgın dolayısıyla yaşadığımız zor günleri hep birlikte atlattığımız, sosyal mesafe engelini aştığımız ve tekrar kucaklaştığımız bayramları yaşamak en büyük dileğimizdir. Siz değerli hemşehrilerimden, daha nice bayramlar görmek için bayram boyunca evde kalmanızı, maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek bu bayramı ailenizle birlikte sağlıkla geçirmenizi diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle başta salgınla fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımız olmak üzere kıymetli hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum. Bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bayramımız mübarek olsun.”

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