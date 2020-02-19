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Başkan Büyükakın, ‘’Türkiye’nin geleceği gençlerdir’’

“Türkiye’nin geleceği gençlerdir” diyen Başkan Büyükakın, “Gençler, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini yerine getirecek güce ve bilgiye hakimdir” dedi

Başkan Büyükakın, ‘'Türkiye'nin geleceği gençlerdir''

19 Şubat 2020 Çarşamba 11:34

 Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Celalettin Yaylak, Gümüşhane Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Olgun ve Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Erol Akalın ile birlikte yönetimlerini makamında konuk etti. Gençlik başta olmak üzere her alanda yaptıkları çalışmalar hakkında konuklarından detaylı bilgi alan Başkan Büyükakın, “Türkiye’nin ve Kocaeli’nin geleceği gençlerdir. Günümüzün ve geleceğin güçlü Türkiye’sinde gençler 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini yerine getirecek güce ve bilgiye de hakimdir” dedi. 

 

“ÇAĞIMIZ TEKNOLOJİ VE İNOVASYON”

Buluşmalarda hemşeri derneklerinin çalışma alanları içerisinde gençlerin geleceğe hazırlanması vizyonuyla hareket etmesine vurgu yapan Başkan Büyükakın, “Gençlere vizyon verecek adımları sivil toplum kuruluşları ile beraber atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Çağımızın teknoloji ve inovasyon olduğunu düşündüğümüzde bu noktadaki stratejik yaklaşımlarımızı da buna göre yapılandırıyoruz. Artık çocuklarımızı ve gençlerimizi daha fazla cesaretlendiren, öz güveni yüksek bireyler olarak yetişmesinde tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarımızın varlığı bizler için de büyük önem arz etmektedir. Gençlere hep birlikte vizyon katmalıyız” şeklinde konuştu.

 

“ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRİYORUZ”

Ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sunan STK’ların ortaya koyduğu çalışmaların çok değerli olduğu da dile getirilen buluşmalarda, ailenin koruması başta olmak üzere kültürel ve sanatsal değerlerin de geleceğe taşınmasının önemine vurgu yapıldı. Hemşeri derneklerinin şehirlerin tarihi ve kimliği üzerine olan sorumluluklarını yerine getirmedeki özverisine de teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Gençlerimize rol model olacak çok önemli insanların günümüz kuşaklarına aktarılmasını çok değerli buluyorum. Ülkemiz gençliğinin her türlü donanıma sahip olması için de Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz” şeklinde konuştu. Birliktelikler de STK’ların kent içi dinamik yapısına kattığı değere de vurgu yapılırken, görüşmeler fikir alışverişinin ardından sona erdi.

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