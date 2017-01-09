Başkanlardan, Güzeloğlu ziyareti

Kartepe Sukay Park Restoran’dadüzenlenen kahvaltılı il başkanları toplantısının hemen ardından AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, BBP İl Başkanı Nihat Değer, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ile DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu ziyaret etti.