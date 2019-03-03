“Belediyeler iş dünyasının önünü açmalı”

Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, merkezi Gebze’de bulunan Tüm Kobi Sanayici ve İşadamları Derneği’nde (TÜKOSİAD) sanayici ve işadamlarıyla buluştu. AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, MHP İlçe Başkanı Serkan Kural ile birlikte TÜKOSİAD Başkanı Nurettin Aslantürk ve iş adamlarıyla dernek binasında bir araya gelen Büyükakın, “Bizim yapmamız gereken işadamlarının önünü açmak, üretmek isteyen işadamları için alt yapı ve üst yapıyı uygun hale getirmek. Belediyeler, iş dünyasının önünün açılması konusunda kendisini sorumlu hissetmeli” dedi.

BÜYÜMEYE TEŞVİK EDECEK SİSTEM

Hayatının 15 yılını üniversitede ekonomi alanında hocalık yaparak geçirdiğini söyleyerek konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Bir memleketin idarecileri sistemi öyle kurgulayacak ki, orada iş yapmak avantajlı olacak. İşadamlarının büyümesini teşvik edecek bir yapı olmalı. Belediyecilik de genel idarenin yereldeki yansıması şeklinde olmalı, belediyeler, iş dünyasının önünün açılması ve önlerinin açılması konusunda kendisini sorumlu hissetmeli” diye konuştu.

YENİ PAZAR ALANLARI BULACAĞIZ

Önümüzdeki dönemde, devletimizin işleyişini ekonominin büyümesini destekleme adına yeniden dizayn etmemiz gerekiyor” diyen Büyükakın, “Bu seçimden sonra dört yıl daha seçim yok. Bunları yaptıktan sonra dünya piyasalarına açılacağımız, işadamlarının daha da güçlendiği, üretime ağırlık veren, yenilik yapan bir iş dünyası yaratacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi üniversiteyle, sanayi ve ticaret odası katılımıyla işadamlarımıza yeni pazarlar bulacağız” ifadelerine yer verdi.

ASLANTÜRK “DAHA ÇOK ÜRETECEĞİZ”



Programda konuşan TÜKOSİAD Başkanı Nurettin Aslantürk ise Cumhur İttifakı’nın önemine değinerek “İşadamları bu dönemde çok önemli bir noktada. Daha çok çalışmak ve üretmemiz lazım. Biz bu yıl şubeleşmeye başlıyoruz, en az 10 şubemiz olacak. Biz büyüyeceğiz ama Kocaeli’ndeki yapıyı Türkiye’ye yayacağız. Kocaeli’nin her yerinde Organize Sanayi Bölgeleri var, onları biz kurduk, Anadolu’ya katma değer sağlamak istiyoruz. Tahir hocamız belediye başkanı olduktan sonra biz de üretmeye devam ederek ülkemize katkı sunacağız” şeklinde konuştu.