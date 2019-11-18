Bıyık, Bakan Arslan’ı ağırladı

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, misafirlerini ağırlarken Darıca sahilinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Başkan Bıyık, Arslan ve Kaynarca’ya ziyaretleri için teşekkür ederken kendilerini Darıca’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve misafirlerine Darıca’nın simgesi olan Gönül Birliği Kapısı hediye etti. Bakan Ahmet Arslan da misafirperverliği için Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.