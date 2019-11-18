Bıyık, Bakan Arslan’ı ağırladı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca’yı ağırladı. Darıca’ya gelen Bakan Arsan ve Milletvekili Kaynarca’ya AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak ve AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay da eşlik etti.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, misafirlerini ağırlarken Darıca sahilinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Başkan Bıyık, Arslan ve Kaynarca’ya ziyaretleri için teşekkür ederken kendilerini Darıca’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve misafirlerine Darıca’nın simgesi olan Gönül Birliği Kapısı hediye etti. Bakan Ahmet Arslan da misafirperverliği için Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.

















