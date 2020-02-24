Bıyık: ‘Darıca’yı ortak akılla yöneteceğiz’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her hafta sonu ilçede faaliyet gösteren dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerine katılmaya özen gösteriyor. Sivil toplum kuruluşlarını önemseyen ve her fırsatta bir araya gelen Başkan Muzaffer Bıyık, geçtiğimiz hafta sonu oldukça yoğun programına rağmen dernekleri yalnız bırakmadı. Kastamonu Araç ilçesi Alaka Köyü Derneği’nin kahvaltı programına katılan Başkan Muzaffer Bıyık, hemşerileriyle hasbihal etti. Daha sonra Kahramanmaraşlılar Derneği’nin düzenlediği Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı ve 2. Tirşik Günü programına katılan Başkan Muzaffer Bıyık, birlik beraberlik mesajları verdi. Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca Ardahanlılar Derneği’nin şehitlerimiz için düzenlediği mevlit programına da AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve AK Parti Darıca İlçe başkanı Ufuk Acay ile birlikte katılarak şehitlerimiz için dua etti.

DARICA’YI BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ

Darıca’yı birlikte yönetmeye talip olduklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, dernekleri ve sivil toplum örgütlerini önemsediğini söyledi. Her görüşe ve düşünceye değer verdiğini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Kentimizi hep birlikte yöneteceğiz. Darıca’da yaşayan herkesin düşüncesini önemsiyoruz. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket ederek ortak akılla kentimizi birlikte yönetmek istiyoruz. Derneklerin fikirleri bizim için değerli” diye konuştu. Projeleri hayata geçirirken vatandaşların ve STK’ların görüşlerini de dinlediklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, gerek halk buluşmalarında gerekse de dernek ziyaretlerimizde herkesin fikirlerini ve taleplerini not alarak Darıca için ortak projeler ürettiklerini belirtti.