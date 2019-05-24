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Bıyık Öğrencilerle Satranç Oynadı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, okul gazetesi için ziyaretine gelen Faik Şahenk İlkokulu 2-A sınıfı öğrencilerini ağırladı. Bıyık, öğrencilerin sorularını yanıtladıktan sonra öğrencilerle satranç oynayarak sohbet etti.

Bıyık Öğrencilerle Satranç Oynadı

24 Mayıs 2019 Cuma 11:49

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Öğrencilerle tek tek ilgilenen Bıyık, yeni dönemde eğitim camiasıyla sık sık bir araya gelerek Darıca’yı eğitimde örnek bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bıyık, “eğitime ve gençliğe katkımız artarak devam edecek. 9 ayrı noktada eğitim faaliyetlerini sürdüren Bilgi evlerimizde ilk, orta ve lise öğrencilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz, seçim beyannamemizde olduğu gibi okullarımıza dijital kütüphane yapacağız. Bu kütüphanelerde gelecek nesillerimizi daha bilgili şekilde yetişmelerini sağlayacağız. Eğitimde ve tüm konularda başarılı bir Darıca inşa edeceğiz.” dedi.


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