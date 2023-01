BTP Gebze’de üye katılım töreni yaptı.

BTP Genel Başkan Yardımcısı ve Gençlik Kolları Başkanı Fatih Akburak,“Gençlere güvenin Cumhuriyetin 2. Yüzyılı gençlerin omuzlarında yükselecek” dedi. Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) yükselen bir grafik yakaladı. Atatürk Cumhuriyet ve ekonomi ile ilgili açıklamaları, dikkat çekiyor. BTP Genel Başkan Yardımcısı ve Gençlik Kolları Başkanı Fatih Akburak BTP Kocaeli İl Başkanı Muharrem Can, BTP İzmit İlçe Başkanı Cahit Barutçu ve parti temsilcileri Gebze’de toplantı düzenledi. Antik kafede düzenlenen toplantıda çok sayıda yeni üye BTP saflarına katılarak rozetleri takıldı. Toplantıya Şahin Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kâşif Şahinkesen’de katıldı. Misafir olarak katıldığı toplantıda büyük ilgi gören Şahinkesen BTP’nin çalışmalarını dikkatle takip ettiklerinin altını çizerek BTP’nin siyasete yeni bir renk ve hareket kattığının altını çizdi. 6’lı masa çıkışı ile Türkiye’nin gündemine gelen genç bir genel başkanla siyaset alanında boy göstermeye başlayan BTP son dönemde sık sık düzenlenen katılım törenleri ile de dikkat çekiyor. Gebze’de geçtiğimiz gün düzenlenen üye katılım toplantısı ile BTP’ye çok sayıda yeni isim katıldı.

AKBURAK: GENÇLERE GÜVENİN Düzenlenen törende konuşma yapan BTP Genel Başkan yardımcısı ve Gençlik Kolları Başkanı Fatih Akburak, “BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın, 6’lı masaya girme çabası ve 6’lı masanın şimdilik sessiz kalması, bu konunun Türkiye’de konuşulması, televizyonlarda, gazetelerde dile getirilmesi, Bağımsız Türkiye Partisi için müthiş bir reklam oldu. BTP’nin müthiş bir reklamı oldu. BTP’yi bilmeyenler de bu sayede bu partinin adını duydu, adını ezberledi. Milyonlarca lira harcansaydı, bu kadar iyi bir reklam olamazdı. 20 yıldır oyumuzun boşa gittiğini zaten yaşanan açlık, yoksulluk, borç, işsizlik vs. tablosu net olarak göstermektedir. Oylarımızın boşa gitmemesini istiyorsak, önümüzdeki seçimlerde BTP’yi iktidar etmeliyiz. Biz Türkiye’yi yönetmeye hazırız. Artık gençlerin önünün açılmasını, seçmenin gençlere güvenmesini istiyoruz. Kadro olarak buna hazırız. Yapılacak ilk seçimlerde büyük bir sıçrama yapacağımızı gelecekte Türk siyasete imza atacağımızı herkes görecek” dedi.

BTP Kocaeli İl Başkanı Muharrem Can üye katılım töreninde BTP’nin artık kabına sığmadığına dikkat çekerek Türkiye’nin her noktasında partiye yoğun bir katılım olduğunu BTP’nin Türkiye’nin ve dünyanın en genç Genel Başkanı Hüseyin Baş ile Cumhuriyetin 100. Yılında iktidar yürüyüşüne başladığını söyledi. Can sözlerine şöyle devam etti: “Biz bu yola çıktık ve her ne pahasına olursa olsun dönmeyeceğiz. Genç bir liderimiz ve büyük Türkiye hedefimiz var. Bugün ülkemizde toplum olarak kaybettiğimiz Prof. Dr. Haydar Baş gerçeği var. Ancak bize bıraktığı 30 yaşında gencecik bir miras bulunuyor; o da genel başkanımız Hüseyin Baş’tır. Ölene kadar hizmet etme sözünü her platformda ortaya koyan bir genel başkana sahibiz. Kendisi ile bir araya geldiğimiz konuşmasında, ‘Babam Haydar Hoca son bir haftasında bile bu millete biz el atacağız. Evet, bizi anlamadılar belki biraz ama milletin maddi ve manevi kalkınmasını yine bu kadrolar sağlayacak’ sözleri ile bu kutlu davayı bizlere miras bıraktı. MİLLİ EKONOMİ MODELİ KURTULUŞ Şu anda siyasi partilerin tamamına şöyle bir bakın, başta ekonomi olmak üzere kalkınma hamlesi için hazır bir çalışması olan tek liderin BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş olduğunu görürsünüz. Özellikle merhum genel başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın kaleme aldığı Milli Ekonomi Modeli çalışması ile biz bu ülkeyi yönetmeye ve gelecek çağlara ulaştırmaya hazırız. İktidarı ve muhalefeti, bütün siyasi partilerin bugünkü söylem siyasetinde er ya da geç tıkanacakları ortadadır. Fakat bizim uygulayacağımız ekonomi modeli sayesinde, Türk insanı bütün imkanları ayaklarının önüne serilmiş olarak bulacaktır. Yeraltı kaynaklarımızı biz ülke olarak devlet-millet ortaklığında çıkarıp kullanacağız. Türkiye’nin zengin bir ülke olması için her şey hazır. Yalnızca milletin dik duruşu ve ehil kadroların göreve getirilmesi ile bu hazır güç kullanılabilir. Genel başkanımız Hüseyin Baş ve BTP’nin uzman kadroları bu büyük şahlanışın önderliğini yapacaktır. SEÇİME ÇOK GÜÇLÜ HAZIRLANACAĞIZ 2023 yılı Cumhuriyetin 100. Yılıdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti taçlandırmak kurtuluşu ve kuruluşu bize müjdeleyen Mustafa Kemal Atatürk ve kurdukları Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak için verdiğimiz mücadeleden asla şaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Sokak, sokak kapı kapı dolaşarak ne yapacağımızı, neler yapacağımızı anlatacağız. Cumhuriyetin 100. Yılında mutlaka Meclise girmek istiyoruz. Bunun için güç aldığımız sırtımızı yasladığımız necip Türk Milletine güveniyoruz. Biliyoruz ki onlar bu güvenimizi boşa çıkartmayacaklar.” Toplantının son bölümünde çok sayıda yeni üyenin rozetleri takıldı. Toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.