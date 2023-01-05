Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş son günlerde DEVA Partisi yöneticilerinden gelen “Türklüğü anayasadan çıkaracağız” şeklindeki açıklamaya cevap verdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan BTP lideri isim vermeden söz konusu açıklamaya tepki gösterdi.
Türklük kavramının tartışmaya açılmasına tepki gösteren BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın paylaşımında, “Madem Türklüğü tartışıyoruz o zaman; Ne mutlu Türküm diyene” ifadelerini kullandı.
BTP liderinden DEVA Partisi’ne Türklük cevabı
Hüseyin Baş: Madem Türklüğü tartışıyoruz o zaman; “Ne mutlu Türküm diyene”