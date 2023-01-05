SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BTP liderinden DEVA Partisi’ne Türklük cevabı

Hüseyin Baş: Madem Türklüğü tartışıyoruz o zaman; “Ne mutlu Türküm diyene”

BTP liderinden DEVA Partisi'ne Türklük cevabı

05 Ocak 2023 Perşembe 13:34


Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş son günlerde DEVA Partisi yöneticilerinden gelen “Türklüğü anayasadan çıkaracağız” şeklindeki açıklamaya cevap verdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan BTP lideri isim vermeden söz konusu açıklamaya tepki gösterdi.
Türklük kavramının tartışmaya açılmasına tepki gösteren BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın paylaşımında, “Madem Türklüğü tartışıyoruz o zaman; Ne mutlu Türküm diyene” ifadelerini kullandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
BTP
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İTTİFAK İDDİLARINA CEVAP VERDİ: LİDERİMİZE BAĞLI KALACAĞIZ. İTTİFAK İDDİLARINA CEVAP VERDİ: LİDERİMİZE...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye Yüzyılı’nın inşasını milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz” Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye Yüzyılı’nın...
Başiskele Belediyesi kendi elektriğini üretti Başiskele Belediyesi kendi elektriğini üretti
Murat Atar: Derdi dinlenmemiş hiçbir vatandaş bırakmayacağız Murat Atar: Derdi dinlenmemiş hiçbir vatandaş bırakmayacağız
“Yolum Mehmet Akif’in yoludur” “Yolum Mehmet Akif’in yoludur”
DEVA ÇAYIROVA KABİNEYİ AÇIKLADI: DEVA ÇAYIROVA KABİNEYİ AÇIKLADI:
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

İTTİFAK İDDİLARINA CEVAP VERDİ: LİDERİMİZE...
Yeniden refah partisinin cumhur ittifakına dahil olacağına dair basında çıkan haberler dün siyaset dünyasında...

Haberi Oku