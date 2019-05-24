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Büyükakın Baro Başkanını Ağırladı

Başkan Büyükakın, “Kentin yönetiminde oluşabilecek yeni hukuki ihtiyaçların giderilmesinde baromuzla birlikte çalışmak istiyoruz” dedi.

Büyükakın Baro Başkanını Ağırladı

24 Mayıs 2019 Cuma 12:08

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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir ve yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti. Nazik ziyaretlerinden dolayı Baro Başkanı Candemir ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Büyükakın, “Kentin yönetiminde oluşabilecek yeni hukuki ihtiyaçların giderilmesinde baromuzla birlikte çalışmak istiyoruz. Fikirlerinizi ve önerilerinizi alarak kent yönetiminde ortak aklı işleteceğiz” dedi. 

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZLE ETKİLEŞİM İÇERİSİNDE OLACAĞIZ”

Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir ise görüşmede, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a gönülden başarılar diliyorum. Çok özverili bir şekilde çalışacağınızı biliyorum. Baro olarak Büyükşehir Belediyemizle etkileşim içerisinde olacağız. Kocaeli çok dinamik bir kenttir. Akademik kurullarla yapacağınız çalışmaların çok kıymeti olacağına inanıyorum. Yuvarlak bir masa etrafında bir araya gelerek faydalı işler yapabiliriz” şeklinde konutu.

“TÜM ÇALIŞMALARDA GÖNLÜMÜZÜ ORTAYA KOYALIM”

“Kentleşme ve marka şehir Kocaeli olma yolundaki hukuki süreçleri baromuzla birlikte yürütebilir, beraber çalışabiliriz” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Hukuki konularda bünyemizdeki arkadaşlarımızla yürüteceğiniz çalışmalar şehrimize olumlu yansıyacaktır. Birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Hep birlikte insanımızın faydasına olacak tüm çalışmalarda gönlümüzü ortaya koyalım” diyerek açıklamalarını tamamladı. Ziyaret karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

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