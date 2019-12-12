Büyükşehir’de 2019’un Son Meclisi Yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2019 yılındaki son toplantısı Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında 12 ilçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 bütçeleri onaya sunuldu.

SANTRAL YOKUŞUNA ZİNCİRLİ TABELA ÖNLEMİ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Santral yokuşundaki kazaları meclise taşıması üzerine söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Santral yokuşundaki kazaların tamamı incelendi. Orayı kullanmaması gereken araçların kullanması sonucu kazalar meydana geliyor. Biz elimizden gelen tedbirleri alıyoruz. Gelir gelmez arkadaşlarıma buradaki tabelaların değiştirilmesi talimatını verdim. Ama kural tanımaz sürücüler burayı kullandığı için kazalar meydana geliyor. Biz gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu saatten sonra yapacağımız tabelaların altına zincir takmak olacaktır” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’İN 2020 YILI BÜTÇESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin aralık ayı meclis toplantısı Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Aralık ayı meclis toplantısında 114 madde görüşüldü. 2019 yılının son Meclisinde plan ve bütçe komisyonunun 2020 mali yılı bütçesi ve performans programı görüşüldü. 12 ilçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 bütçeleri onaya sunuldu. Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Bütçesi 2 milyar 775 milyon TL olarak belirlendi.

BORCA KARŞILIK TAŞINMAZ DEVRİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına olan prim borçları için taşınmaz devri gerçekleştirdi. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesinde 3 adet, Gölcük İlçesinde 4 adet, Kartepe İlçesinde 7 adet, Körfez İlçesinde 1 adet, Başiskele İlçesinde 2 adet taşınmaz, belirtilen bedeller üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına olan prim borçlarından mahsup edilmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına devir edildi.

TRAMVAY MECLİS GÜNDEMİNDE

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi Yenişehir ve Gündoğdu Mahalleleri arasında, "Şehir Hastanesi Tramvay Hattı" projesinin planlara aktarılmasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili süre uzatımı raporu meclise geldi.

TOPLU TAŞIMAYA ORTAK HAVUZ

Büyükşehir Belediyesi’nin Aralık ayı meclisinde şehir içi toplu taşıma için önemli bir adım atıldı. İzmit ilçesinde başlayacak olan ortak havuz için 5 No’lu Kooperatif ile protokol yapılması için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a yetki verildi. İmzalanacak protokol kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Park A.Ş ve 5 No’lu Minibüsçüler Kooperatifinin bir araya gelerek oluşturacağı ortak gelir havuzu ile ulaşım tek elde toplanacak. Sistemde ulaşımın tamamını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordine edecek. Seferleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi düzenleyerek, rekabetin önüne geçecek. Protokol ile Büyükşehir Belediyesi İzmit’te yapacağı ortak gelir havuzuna tramvayı da dahil edecek.

YAKMA TESİSİNDEN VAZGEÇİLDİ

Öte yandan Başkan Büyükakın, mecliste evsel atık yakma tesisi yapımızdan vazgeçildiğini açıkladı. Başkan Büyükakın, “Bertaraf için bir nokta bulmak amacıyla çalışıyoruz. Bir süredir akademisyenler ve odalarla çalışıyoruz. Alikahya bölgesini sıkıntıdan kurtaracak yeni bir tesis kuracağız. Yakma tesisinden vazgeçtik. Eskiden çöpün tamamını bertaraf edecekmiş gibi planlamıştık. Bugün gelinen noktada ayrıştırmadan sonra bu işlemler yapıldığı için yakma tesisinden vazgeçtik. Birkaç ay içerinde yeni yeri belirlemiş olacağız” açıklamasını yaptı.

OTOPARKLAR 5 YILLIĞINA KOCAELİSPOR’DA

Başkan Büyükakın, yılın son meclisinde İzmit şehir içi, Ormanya ve Milli İrade meydanındaki otoparkların Kocaelispor’a devredilmesini de gündeme getirdi. Başkan Büyükakın’ın önerisiyle teklif, komiyona havale edilmeden mecliste oylandı. Oylama sonucunda İzmit şehir içi, Ormanya ve Milli İrade meydanındaki otoparklar, 5 yıllığına Kocaelispor’a devredildi.