CANDEMİR, ‘GELİN BİRLEŞELİM; BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM’

İYİ PARTİ Körfez ilçe önceki dönem ilçe başkanı Cahit Sürüm ve ekibinin istifa etmesinden sonra Körfez İlçe Başkanlığı görevine, genel başkanların Meral Akşener’in imzası ile ataması yapılan genç ve dinamik siyasetçi Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Candemir; 4 Aralık tarihinde yapılması planlanan kongrede tekrar ilçe başkanlığı görevine aday olduğunu belirtti ve ilçe başkanlığına aday olan diğer isimlere seslenerek, ‘Gelin İlçe Teşkilatı bünyesinde birleşelim. Birlikte hareket edelim. Bölünmeyelim. Parçalanmayalım. Gücümüzü dağıtmayalım.’ Çağrısında bulundu.

DEMOKRATİK SEÇİM OLDU

İYİ PARTİ Körfez İlçe Teşkilatı olarak 4 bin 500’e yakın üyelerinin bulunduğunu ilçe delege seçimlerinde yüzde 25 katılımla bin 200 üyenin oy kullanarak delegeleri seçtiğini belirten Candemir, “ Delege seçimlerinde gördük ki, partimiz çok canlı. Üyelerimizin yüzde 25’i delege seçimlerine katılarak demokratik hakkını kullanmış; delegesini seçmiştir. 4,5 yıllık bir geçmiş olan partimiz; çok iyi bir süreç içinde delege seçimlerini tamamlamıştır. Şeffaf bir seçim oldu. Sıfır sorun, tam demokrasi ile seçimleri yaptık. Bu ülkenin partimize ihtiyacı var.” dedi.

‘TEK ADAYDA BİRLEŞMEK İSTERİZ’

Yapılacak olan kongrede hiçbir kırgınlığın olmaması için tek adaylı bir kongre yapmayı arzuladıklarını belirten Candemir, “ Bu günkü mevcut iktidar; hiçbir seçime çoklu adayla gitmiyor. Tek adayla gidiyor ve birlik içinde hareket ediyor. Şu anda bizim partimizde de 3 kişi teşkilatımıza başvurarak üye listesini aldı. 4 kişinin ise adaylık için ismi geçiyor. Gönül ister ki diğer adaylarımız gelsinler; ilçe başkanlığının etrafında birleşsinler. Ben geçmiş dönemlerde onlar ilçe başkanlığı yaptığı dönemlerde veya ilçe yönetiminde bulunduklarında, onlara destek verdim. Hep yanlarında oldum. Şimdi ben ilçe başkanlığına adayım. Gelsinler, birlikte hareket edelim. Bir olalım. Güçlü olalım. Ben şahsen bu partinin ocağından gelen bir kişiyim. Bu güne kadar ne partime küstüm, ne de istifa ettim. Hep ben ‘önce partim’ dedim, demeye de devam ediyorum.’ dedi

KURACAĞIMIZ YÖNETİM, SEÇİMLERE TAŞIYACAK

Yapılacak olan kongrede yeni yönetime gelecek isimlerin; iki önemli seçim geçireceklerini belirten Candemir, ‘İlçe yönetimi çok önemli. Kuracağımız kadro, iki önemli seçimin kadrosu olacaktır. Bu yüzden birlik ve beraberlik içinde hareket etmek; bizler için, partimiz için çok önemlidir. Küskünlüklerin olmadığı, birliğin en üst düzeyde olduğu bir yönetim; hem genel seçimlerde, hem de yerel seçimlerde başarı elde eder. Bizim, bir kişiyi dahi küstürme gibi lüksümüz yok. Ülkemizin içinde bulunduğu durum; Meral Akşener ve ekibine büyük görev vermektedir. Bu yüzden, ismi ilçe başkanlığı için geçen kişilerin, ilçe teşkilatımızın bünyesinde bir araya gelmelerini istiyorum. Benim, gelecek ile ilgili ne bir milletvekilliği, ne de bir belediye başkanlığı gibi düşüncem yok. Benim tek amacım var; ilçe teşkilatı olarak yerelde ve genelde partimizin bayrağını en üst yerlere dikmek ve başarı elde etmektir’ dedi.

DELEGELERİN AĞIRLIĞI BİZDE

Yapılan delege seçimlerinde 229 delegeye sahip olduklarını belirten Candemir, “ Hiçbir baskı altında kalmadan delegelerimiz oylarını kullandılar. Bunların 229 tanesi bizimle hareket eden delegelerdir. Biz, ilçe seçimlerini tamamlayarak; yolumuza devam etmek; seçim çalışmalarına hemen başlamak istiyoruz. Bizim kaybedecek bir günümüz yok. Ülkenin Meral Akşener’e, Körfez’in ise İYİ insanlara ihtiyacı var. Biz, genel başkanımızı başbakan yapana kadar çalışacağız.” dedi.