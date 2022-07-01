ÇAYIROVA GENÇLİĞİNDE BAYRAK DEĞİŞİMİ





Gençlik kolları başkanlığı görevini yürüten Murat Aydın görevini Furkan Turan'a devretti.





İlçe binasında gerçekleşen devir teslim törenine, il gençlik kolları başkanı Mücahit Akar ve yönetimi ile ilçe başkanı Adem Yıldız ve yönetimi de katıldı.





Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Gençlik Kolları başkanı Mücahit Akar, görevlendirme yazısını Furkan Turan'a teslim ederek yeni görevinde başarılar dilerken, Murat Aydın’a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.





İlçe gençlik kolları başkanlığına atanan Turan, ilçe başkanımız Adem Yıldız bey'in tensipleriyle gençlik kolları başkanlığına atandım dedi. Yeni başkan Turan, yeni dönemde bayrağı bir adım ileriye taşımak için var gücümle çalışacağım ifadelerini kullanırken, ahlak ve maneviyatını ön planda tutan, ilim ve fen ışığında bir gençlik için, milli görüş teşkilatları olarak çalışmalarımıza yön vereceğiz dedi.





Görev takdiminde gençlerle bir araya gelen ilçe başkanı Adem Yıldız, yeni görevinde Furkan Turan’a başarılar dilerken, yaptığı çalışmalardan dolayı Murat Aydın’a da teşekkürlerini iletti.





FURKAN TURAN KİMDİR ?





İlçe teşkilatından edinilen bilgilere göre, 1996 Gebze doğumlu olan Turan, bekar ve özel sektörde çalışmaktadır.





