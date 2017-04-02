Çayırova’da Sandık Eğitim Programı

Çayırova Belediyesi Kültür Salonunda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Çayırova İlçe Başkanı Zafer Kılıç, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, İlçe Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Güler, Belediye Meclis üyeleri, il ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra sandık görevlileri ve çok sayıda partili katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Zafer Kılıç, seçimin sandıkta kazanılacağının altını çizerek başladığı konuşmasında “sandık başında görev alacak olan siz değerli dava arkadaşlarım sizler sandıklarımıza çok iyi bir şekilde sahip çıkmalısınız ki Çayırova olarak referandumda en yüksek oy oranını çıkartalım. Bizler Türkiye’nin istikrarı ve istikbali için tüm kadrolarımızla gece gündüz demeden saha çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Hedefimiz Çayırova’ya Yakışır Bir Şekilde Sandıktan EVET’in Çıkması

Hedefimiz Çayırova’ya yakışır bir şekilde sandıktan EVET’in çıkmasını sağlamaktır diyen Kılıç, “ Gücünü halktan almayan siyasi bir mekanizmanın bitmeye, tükenmeye ve yok olmaya mahkumdur. AK kadroların inançlı ve kararlı Türkiye sevdasını yakından izleyen ve takip eden aziz milletimiz önüne konulan her sandıkta, evlatlarına sahip çıkma adına kararlı tutumlarını halen devam ettirmektedir. Hepinizin malumu olduğu şekliyle 16 Nisanda yapılacak olan referandum Yeni Türkiye’nin, ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak kadroların seçimleri olacaktır. Bu nedenle sandıklar bizim için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Sandıklara bu yönüyle de sahip çıkılması, partimizin hedeflerine ulaşmada önemli bir yer niteliğindedir. Vatandaşın size güvenerek teslim ettiği oylar o gün sizin emanetinizdir. Bu oylar, bu sandıklar, yeniden büyük Türkiye’nin inşasında dev projelerin devam etmesinin kaynağıdır. Oylar AK Parti’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin gerçekleşmesinin belgesidir. Öyleyse ülkenin geleceği, ülkenin kalkınması ve huzurun devam etmesi sizin gayretinizle gerçekleşecektir. Parti olarak seçimlere verdiğimiz önemi ortaya koyabilme adına bugün sizlerle bir aradayız” dedi. Başkan Kılıç, önümüzdeki günlerde 9 mahallede Seçim İşleri Başkanlığı tarafından eğitim çalışması düzenleyeceğini ve bu hassas dönemde bu denli gayreti çalışmalarından ötürü Seçim İşleri Başkanı, Mahalle Başkanları, Sandık Müşahitleri ve tüm görevlilere tek tek teşekkür etti.

16 Nisan Türkiye İçin Milat Olacak

Selamlama konuşması yapan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, "Millete dayalı iki lider olmaz biz bunu teke düşürmek istiyoruz. İçerisinde bulunduğumuz coğrafyada ki gelişmeler, güçlü bir hükümeti gerekli kılıyor. Bu millet yıllar önce kolalisyonlardan bıktı. Tek parti dönemlerine baktığımız zaman Adnan Menderes, Turgut Özal dönemlerinde bu millet yollar ile köprüler ile tanıştı. Önceleri ağzı iyi laf eden eski Genelkurmay Başkanlarından Cumhurbaşkanlığı makamına oturtuyorlardı. Bu da bazen Başbakan ile çift başlılık yaratıyordu. İşte bu sistemin mazide bir anı olarak kalacağı o günlere az kaldı. 16 Nisanda sandıklara öyle bir sahip çıkalım ki geçmişe baktığımızda yaptığımız en anlamlı işlerden biri de buydu diyelim. Bizlerde o gün hep sizinle olacağız. Bütün sandıklarımızı gezerek yapılması gerekeni birlikte tespit edeceğiz. Şer odakları dışarıdan organize ediliyor ve içerde de işbirlikçileri var. Bu bir medeniyet, bir varoluş mücadelesidir. Sandık milletin iradesini ortaya koyduğu yerdir. Biz de bu iradeyi koruyacağız” şeklinde konuştu.