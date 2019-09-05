Çelik Dönemi sona erdi!

Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Nurettin Çelik, Kocaeli teşkilatlarının kongre sürecinde daha sağlıklı çalışması adına genel merkezin görev değişikliği talebini kabul ederek İl Başkanlığı görevine Genel Merkez tarafından İl Teşkilat Başkanı olarak Zafer Mutlu görevlendirildi. Geçtiğimiz akşam yapılan İl Yönetim Kurulu Toplantısında görev devir teslimi yapıldı.

DAHA SAĞLIKLI BİR ÇALIŞMA SAHASI İÇİN

Gebze’li olan Nurettin Çelik, konuyla ilgili bir basın açıklaması yaparak, ‘’ 12 Mayıs 2017 tarihinde Genel Merkezimizin görevlendirmesi, 22 Ekim 2017 tarihinde İl Kongremiz vesilesi ile yapmaya başladığım Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevim sürecinde 2 seçim geçirdik (2018 Genel Seçimler ve 2019 Yerel Seçimler). Kongre takvimleri gereği Genel Merkezimiz başta olmak üzere teşkilatlarımız kongre sürecine girmiştir. Genel Merkez kongremizden sonraki süreçte yapılacak olan İl Başkanlığı kongremizde görev alacak arkadaşlarıma sağlıklı bir çalışma sahası oluşturmak adına Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevimden ayrıldığımı değerli Kocaeli kamuoyuna arz ediyorum. Yeni dönemde görev yapacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. ‘’ ifadelerini kullandı.

ZAFER MUTLU KİMDİR?

1975 yılında İzmit’te doğdu. Babası Merhum Halit Mutlu, Mehmet Ali Paşa’nın tanınmış esnaflarındandır. İlk ve ortaöğrenimini 27 Mayıs İlköğretim Okulunda, lise öğrenimini İzmit İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Lise öğreniminin akabinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydoldu ve buradaki eğitimini de başarıyla tamamladı. Üniversite yıllarında ticaretle uğraşan Mutlu, Belsa Plaza ve İstiklal Caddesi’nde giyim mağazaları işletti. 2004 yılından itibaren Kocaeli Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. Öğrencilik yıllarında Milli Gençlik Vakfında çalışmalarda bulunan Mutlu, Belsa Esnafları Derneğinde de yöneticilik yapmıştır. Anadolu Gençlik Derneği İzmit İlçe Başkanlığı ile Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Başiskele Belediye Başkan Adayı oldu. En son Saadet Partisi Kocaeli İl Teşkilatında, Teşkilatlanmadan sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteydi. Zafer Mutlu Evli ve üç çocuk babasıdır.