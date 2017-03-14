Ceyhan, Kocaeli halkına teşekkür etti

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmit’te gerçekleşen 8.Açılış Bayramı’na katılımdan dolayı Kocaeli halkına teşekkür etti.

Miting alanını dolduranların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve 'evet' oyuna sahip çıktığını belirten AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan şöyle dedi:

“Program beklenmeyen nedenlerden dolayı biraz geç başladı. Soğuk hava ve yağmur da vardı. Buna rağmen alanı tek bir kişi bile terk etmeden sabırla Cumhurbaşkanımızı bekledi. Gözümüzden kaçmış ufak tefek sıkıntılar mutlaka olmuştur. Ben bütün halkımızın hoşgörüsüne sığınıyor, katılan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, minnetlerimi iletiyorum. Bu büyük organizasyona başarılı şekilde imza atan parti teşkilatımıza da ayrıca teşekkür ediyorum."