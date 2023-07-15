Chp Kocaeli Milletvekili Nail Çiler: “Ek Bütçe Seçim Ekonomisinin Faturasıdır“

Çiler, konuşmasında ek bütçenin temel depremlerin değil başarısız ekonomi politikaları olduğunu kaydetti. Çiler, “ 1999 yılından beri ödediğimiz özel iletişim vergisi vardı, depremden sonra müktesebat gibi oldu acaba ne kadar toplandı, nereye harcandı? Ancak bu ek bütçenin asıl gerekçesi deprem değil değerli milletvekilleri, başarısız ekonomi yönetimdir” dedi.

CHP’li Çiler, Ek bütçe ile getirilen ödeneklerin tamamının deprem bölgesinde kullanılmayacağını vurguladı. Çiler; “Ek bütçeyle talep edilen yaklaşık 1 trilyon 120 milyar liralık kaynak oluşturacağını öngörüyorsunuz yani 2023 bütçemizin yüzde 25'i kadar yeni bir bütçe getiriyorsunuz ancak kanunda şu da görülüyor ki: Deprem için bu tutarın yarısı kullanılacak. Ek bütçede 527 milyar TL afetlere yönelik ayrılmıştır, kalan tutar ise seçim ekonomisinin bir faturasıdır. Siz depremin arkasına sığınarak ekonomik başarısızlığınızı gölgelemeye çalışıyorsunuz. Eğer depremi düşünseydiniz Komisyonda teklif görüşülürken bizim deprem bölgesindeki kırsal hayatı canlandırmak ve tarımsal üretimi artırmak için 40 milyar liralık ödenek ayırma teklifimizi kabul ederdiniz” dedi.





Konuşmasında ekonomik yönetimin başarısızlığını eleştiren Çiler, ek bütçeyle birlikte faiz giderlerinin arttığını, vatandaşların vergi ve ekonomik yükler altında ezildiğini vurguladı. Çiler, “Bütçe kalemlerinde emeklilerimiz için de ödenek ayrılması gerektiğini savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. "100 milyar lira ödenek ayrılsın, emeklilerimizin hak ettiği şekilde emekli aylıklarında iyileşme sağlansın." dedik, kabul etmediniz. Bu bütçenin yüzde 14'ü faiz giderine ayrılırken 100 milyar lira emeklilere ayrılmalıydı, bunu emeklilerimize verebilirdik. Bu ek bütçede emekliye, işçiye, çiftçiye, tacire, tüccara, girişimciye, sanayiciye ayrılan hiçbir kalem yok. Bütçe faiz giderlerine, borca ayrılmıştır, bunun yükü de ücretliye, emekliye yüklenmiştir” dedi.

Konuşmasında beyin göçüne de vurgu yapan CHP’li Çiler, “gençlerimiz yurt dışına gidiyor, doktorlarımız, mühendislerimiz yurt dışına kaçıyor; vatandaşlarımız bunu hak ediyor mu? Tabii ki, hak etmiyor. Eğer emeğimizi ülkemizde tutamazsak bu yoksulluk artar. Beyin göçünü engellersek kentler güzelleşir. Ek bütçeyle gelen yük yoksulluğu daha da derinleştirecek, ekonomik kriz sosyal bir krize döndü. Yoksulluk, işsizlik önü alınamaz noktalara geldi. Biz nitelikli, nicelikli eleman ararken eğitim modeli iflas etti, yazboz tahtasına döndü. Evet, biz artık kendi bölgemizde eleman bulmakta güçlük çekiyoruz. Kocaeli sanayinin başkenti, Kocaeli üretimin başkenti, Kocaeli teknolojinin başkenti; bunu herkes biliyor. Ezbere dayalı eğitim sistemi iflas etmiştir. Bilgiyi inşa eden, veriden değer elde eden yapay zekâya uyumlu teknoloji okullarına ihtiyaç vardır. Bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum, Kocaeli genelinde -geçen seneki rakamları söylüyorum- 1.424 tane okul var, bu 1.424 okulda 401 bin öğrencimiz var ama maalesef bunların yüzde 10'nu bile meslek liseli değil. Meslek liseli öğrenci sayısı Kocaeli'nin tamamında 57.020 kişidir. Yani emeğin başkenti, sanayinin başkenti, üretimin başkentinde mesleki eğitime verdiğiniz değerler ortadadır” şeklinde konuşmasını tamamladı.