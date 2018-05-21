CHP'nin Milletvekili Adayları Belli Oldu

CHP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Fatma Kaplan Hürriyet
2- Haydar Akar
3- Tahsin Tarhan
İŞTE CHP'NİN ADAY LİSTESİ:
|İL
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ADANA
|01
|AYHAN
|BARUT
|ADANA
|02
|ORHAN
|SÜMER
|ADANA
|03
|MÜZEYYEN
|ŞEVKİN
|ADANA
|04
|BURHANETTİN
|BULUT
|ADANA
|05
|RIZA
|METE
|ADANA
|06
|OYA
|TEKİN
|ADANA
|07
|OSMAN BERKE
|DUVAN
|ADANA
|08
|ERTAN
|KARAOĞLU
|ADANA
|09
|MUSTAFA KEMAL
|ÖZKAN
|ADANA
|10
|BÜLENT
|ÖĞRÜ
|ADANA
|11
|BÜLENT
|MARAKLI
|ADANA
|12
|BERFU SALICI
|YAKIT
|ADANA
|13
|SIDIKA
|HALICIOĞLU
|ADANA
|14
|ONUR
|AKPINAR
|ADANA
|15
|ÖZGÜR ULAŞ
|ILGIN
|ADIYAMAN
|01
|ABDURRAHMAN
|TUTDERE
|ADIYAMAN
|02
|MUSTAFA HAKKAN
|KILINÇ
|ADIYAMAN
|03
|MAHMUT NEDİM
|EVLİ
|ADIYAMAN
|04
|SONGÜL VARKİ
|YILDIRIM
|ADIYAMAN
|05
|MÜSLÜM
|ASLANOĞLU
|AFYONKARAHİSAR
|1
|BURCU
|KÖKSAL
|AFYONKARAHİSAR
|2
|AHMET HAKAN
|UYAN
|AFYONKARAHİSAR
|3
|İSMAHAN
|NERGİZ
|AFYONKARAHİSAR
|4
|RAMAZAN
|AKGÖZ
|AFYONKARAHİSAR
|5
|ERTUĞRUL
|YILMAZ
|AFYONKARAHİSAR
|6
|HATİCE
|GÖKOĞLU
|AĞRI
|1
|KEMALETTİN
|KOÇAK
|AĞRI
|2
|MUHAMMED
|ASLAN
|AĞRI
|3
|MEHMET SIDDIK
|YEL
|AĞRI
|4
|MURAT
|YILDIRIM
|AKSARAY
|1
|ALİ ABBAS
|ERTÜRK
|AKSARAY
|2
|RAMAZAN
|FİDAN
|AKSARAY
|3
|PELİNSU
|YILDIRIM
|AKSARAY
|4
|ALİ
|EŞMEKAYA
|AMASYA
|1
|MUSTAFA
|TUNCER
|AMASYA
|2
|MEHMET
|GÖL
|AMASYA
|3
|HÜSEYİN
|ACAR
|ANKARA 1
|1
|TEKİN
|BİNGÖL
|ANKARA 1
|2
|LEVENT
|GÖK
|ANKARA 1
|3
|ALİ HAYDAR
|HAKVERDİ
|ANKARA 1
|4
|BÜLENT
|KUŞOĞLU
|ANKARA 1
|5
|GAMZE
|TAŞCIER
|ANKARA 1
|6
|EKREM KEREM
|OKTAY
|ANKARA 1
|7
|MEHMET HADİMİ
|YAKUPOĞLU
|ANKARA 1
|8
|HÜSEYİN TARIK
|ŞENGÜL
|ANKARA 1
|9
|ALİ HİKMET
|AKILLI
|ANKARA 1
|10
|AYLİN
|YAMAN
|ANKARA 1
|11
|UMUT
|ERARSLAN
|ANKARA 1
|12
|KAMER GÖZAÇIK
|ŞEN
|ANKARA 1
|13
|CANSEL
|GÜVEN
|ANKARA 2
|1
|MURAT
|EMİR
|ANKARA 2
|2
|YILDIRIM
|KAYA
|ANKARA 2
|3
|SEMRA
|DİNÇER
|ANKARA 2
|4
|KENAN
|NUHUT
|ANKARA 2
|5
|MURAT
|KAVUNCU
|ANKARA 2
|6
|BEKİR SAMİ
|DOĞAN
|ANKARA 2
|7
|ALİBEY
|YÜKSEL
|ANKARA 2
|8
|DENİZ
|ÇAKIR
|ANKARA 2
|9
|MUSTAFA NADİR
|ER
|ANKARA 2
|10
|SUNA
|KERİMOĞLU
|ANKARA 2
|11
|BARIŞ CAN
|SARAÇOĞLU
|ANKARA 3
|1
|AHMET HALUK
|KOÇ
|ANKARA 3
|2
|NİHAT
|YEŞİL
|ANKARA 3
|3
|SERVET
|ÜNSAL
|ANKARA 3
|4
|ALİ
|BAŞKARAAĞAÇ
|ANKARA 3
|5
|AHMET ERSEN
|ÖZSOY
|ANKARA 3
|6
|AHMET
|MEŞE
|ANKARA 3
|7
|UMUT
|AKDOĞAN
|ANKARA 3
|8
|BATTAL
|YILDIZ
|ANKARA 3
|9
|GÜLŞAH DENİZ
|ATALAR
|ANKARA 3
|10
|TEMEL BORGA
|BUDAK
|ANKARA 3
|11
|İLKE
|ÇAKAR
|ANKARA 3
|12
|BİLAL
|YILMAZ
|ANTALYA
|1
|DENİZ
|BAYKAL
|ANTALYA
|2
|ÇETİN OSMAN
|BUDAK
|ANTALYA
|3
|RAFET
|ZEYBEK
|ANTALYA
|4
|AYDIN
|ÖZER
|ANTALYA
|5
|CAVİT
|ARI
|ANTALYA
|6
|FİGEN ALBUGA
|ÇALIKUŞU
|ANTALYA
|7
|SEVGİ
|DOĞAN
|ANTALYA
|8
|NUSRET
|BAYAR
|ANTALYA
|9
|ŞENGÜL
|YEŞİLDAL
|ANTALYA
|10
|VAHAP
|TUNCER
|ANTALYA
|11
|KEMAL BİLAL
|ÖNER
|ANTALYA
|12
|ALİ
|TAKAVUT
|ANTALYA
|13
|SİBEL
|GEZEN
|ANTALYA
|14
|NAZMİ
|GÜNDÜZ
|ANTALYA
|15
|ÖZLEM
|ŞAHİN
|ANTALYA
|16
|İSMAİL HAKKI
|GÜL
|ARDAHAN
|1
|ÖZTÜRK
|YILMAZ
|ARDAHAN
|2
|YUNUS
|DÜNDAR
|ARTVİN
|1
|UĞUR
|BAYRAKTUTAN
|ARTVİN
|2
|YALÇIN
|EMİRALİOĞLU
|AYDIN
|1
|BÜLENT
|TEZCAN
|AYDIN
|2
|HÜSEYİN
|YILDIZ
|AYDIN
|3
|SÜLEYMAN
|BÜLBÜL
|AYDIN
|4
|MUSTAFA İBERYA
|ARIKAN
|AYDIN
|5
|ÖZLEM BURCU
|UĞAN SEVİM
|AYDIN
|6
|KAAN
|ERÇETİN
|AYDIN
|7
|KEMAL
|GÜNERİ
|AYDIN
|8
|FULYA
|ÜSTÜNDAĞ
|BALIKESİR
|1
|AHMET
|AKIN
|BALIKESİR
|2
|FİKRET
|ŞAHİN
|BALIKESİR
|3
|ENSAR
|AYTEKİN
|BALIKESİR
|4
|İRFAN
|BARIŞ
|BALIKESİR
|5
|SEVAL
|BOZKURT
|BALIKESİR
|6
|ENDER
|BİÇKİ
|BALIKESİR
|7
|NEŞE
|ZENGİN
|BALIKESİR
|8
|BERRİN
|GENÇOĞLU
|BALIKESİR
|9
|OĞULCAN
|KOÇAK
|BARTIN
|1
|AYSU
|BANKOĞLU
|BARTIN
|2
|FAHRİ
|ÖZSOY
|BATMAN
|1
|AYHAN
|IŞIK
|BATMAN
|2
|KAYAHAN
|KIRMIZITAŞ
|BATMAN
|3
|NİHAT
|DEMİR
|BATMAN
|4
|BÜNYAMİN
|NAYMAN
|BATMAN
|5
|HAMİT
|KESKİN
|BAYBURT
|1
|İKBAL
|OKUR
|BİLECİK
|1
|YAŞAR
|TÜZÜN
|BİLECİK
|2
|FAİK
|AKARKARASU
|BİNGÖL
|1
|VAHDETTİN
|UZUNYAYLA
|BİNGÖL
|2
|MEHMET
|EVRAN
|BİNGÖL
|3
|ÇETİN
|SAĞSÖZ
|BİTLİS
|1
|SIDDIK
|GÖZEGER
|BİTLİS
|2
|SÜLEYMAN
|BAŞTÜRK
|BİTLİS
|3
|TUFAN
|SUBAŞI
|BOLU
|1
|TANJU
|ÖZCAN
|BOLU
|2
|ÖZER
|ÖZCAN
|BOLU
|3
|HÜSEYİN CAHİT
|ÇINGI
|BURDUR
|1
|MEHMET
|GÖKER
|BURDUR
|2
|RECEP
|MUTLUCAN
|BURDUR
|3
|OSMAN
|GÖK
|BURSA 1
|1
|LALE
|KARABIYIK
|BURSA 1
|2
|ERKAN
|AYDIN
|BURSA 1
|3
|NURHAYAT
|ATLACA KAYIŞOĞLU
|BURSA 1
|4
|KAYIHAN
|PALA
|BURSA 1
|5
|ÖZGÜR
|ERDURSUN
|BURSA 1
|6
|GÜRKAN
|ESEN
|BURSA 1
|7
|DENİZ
|BAYKAL
|BURSA 1
|8
|SERKAN
|ÖZTÜRK
|BURSA 1
|9
|İBRAHİM
|MART
|BURSA 1
|10
|AYTAÇ
|ŞAHİN
|BURSA 2
|1
|ORHAN
|SARIBAL
|BURSA 2
|2
|YÜKSEL
|ÖZKAN
|BURSA 2
|3
|MUSTAFA
|ŞENYURT
|BURSA 2
|4
|ERKAN
|DÖNMEZ
|BURSA 2
|5
|SÜLEYMAN
|AYYILMAZ
|BURSA 2
|6
|ŞAHİN
|SEVİNÇ
|BURSA 2
|7
|MERAL
|ALTUNTAŞ
|BURSA 2
|8
|KEMAL
|ATAN
|BURSA 2
|9
|BARAN
|GÜNEŞ
|BURSA 2
|10
|HÜLYA
|DİNK
|ÇANAKKALE
|1
|MUHARREM
|ERKEK
|ÇANAKKALE
|2
|ÖZGÜR
|CEYLAN
|ÇANAKKALE
|3
|METİN ÜMİT
|URAL
|ÇANAKKALE
|4
|SONGÜL
|ŞENTÜRKLÜ
|ÇANKIRI
|1
|MURAT BERAT
|ATALAY
|ÇANKIRI
|2
|İBRAHİM
|GÖNÜLTAŞ
|ÇORUM
|1
|TUFAN
|KÖSE
|ÇORUM
|2
|BURÇİN SOLMAZ
|POLAT
|ÇORUM
|3
|GÜRSEL
|YILDIRIM
|ÇORUM
|4
|MEHMET
|TAHTASIZ
|DENİZLİ
|1
|GÜLİZAR BİÇER
|KARACA
|DENİZLİ
|2
|KAZIM
|ARSLAN
|DENİZLİ
|3
|HAŞİM TEOMAN
|SANCAR
|DENİZLİ
|4
|ÜNAL
|KARAOSMANOĞLU
|DENİZLİ
|5
|ÖZGÜR SAVAŞ
|BAYAR
|DENİZLİ
|6
|İLHAN
|ÖZCAN
|DENİZLİ
|7
|ŞENİZ
|DOĞAN
|DENİZLİ
|8
|BİLGEHAN
|BURGUL
|DİYARBAKIR
|1
|MAHMUT AZİZ
|USAL
|DİYARBAKIR
|2
|TURGUT
|KILIÇ
|DİYARBAKIR
|3
|MEHMET ŞERİF
|DOĞRU
|DİYARBAKIR
|4
|AHMET
|ÖZGÜVERCİN
|DİYARBAKIR
|5
|BERİVAN
|ALABALIK
|DİYARBAKIR
|6
|HEBUN
|KAPLAN
|DİYARBAKIR
|7
|DENİZCAN
|EŞİYOK
|DİYARBAKIR
|8
|EMRAH
|ANLI
|DİYARBAKIR
|9
|GÜLAY
|EMRE
|DİYARBAKIR
|10
|UMUT
|YETİŞSİN
|DİYARBAKIR
|11
|ABDURRAHMAN BERAT
|AKTAŞ
|DİYARBAKIR
|12
|BEHİYE
|KÜDEN
|DÜZCE
|1
|ZAFER
|TEBER
|DÜZCE
|2
|İLKNUR BAŞAK
|TÜTÜNCÜ
|DÜZCE
|3
|HASAN SERVET
|ÖKTEM
|EDİRNE
|1
|OKAN
|GAYTANCIOĞLU
|EDİRNE
|2
|EDİZ
|ÜN
|EDİRNE
|3
|YAKUP
|ATALAY
|EDİRNE
|4
|ERDOĞAN
|GÜMÜLCİNELİ
|ELAZIĞ
|1
|GÜRSEL
|EROL
|ELAZIĞ
|2
|EMRAH
|ÖZDEN
|ELAZIĞ
|3
|AYTEN
|ÇEKİL
|ELAZIĞ
|4
|NAZMİ
|GÜRBÜZ
|ELAZIĞ
|5
|MESUT
|BASKAN
|ERZİNCAN
|1
|AYHAN
|DOĞAN
|ERZİNCAN
|2
|TUĞRUL
|YILDIRIM
|ERZURUM
|1
|NACİ
|TURAN
|ERZURUM
|2
|NAMİYE
|SINIRKAYA
|ERZURUM
|3
|GENÇAY
|UĞRAŞ
|ERZURUM
|4
|SERHAT CAN
|EŞ
|ERZURUM
|5
|TACETTİN
|KIZILOĞLU
|ERZURUM
|6
|YUNUS
|POLAT
|ESKİŞEHİR
|1
|UTKU
|ÇAKIRÖZER
|ESKİŞEHİR
|2
|JALE NUR
|SÜLLÜ
|ESKİŞEHİR
|3
|NURAY
|AKÇASOY
|ESKİŞEHİR
|4
|MEHMET ENGİN
|ÇAKMAK
|ESKİŞEHİR
|5
|SİNAN
|ÖZKAR
|ESKİŞEHİR
|6
|SİBEL
|YEŞİLDAL
|ESKİŞEHİR
|7
|METİN
|TOMSUK
|GAZİANTEP
|1
|BAYRAM
|YILMAZKAYA
|GAZİANTEP
|2
|İRFAN
|KAPLAN
|GAZİANTEP
|3
|HÜSEYİN
|YALÇIN
|GAZİANTEP
|4
|ÖZGÜR
|YILMAZ
|GAZİANTEP
|5
|HASAN
|ÖZTÜRKMEN
|GAZİANTEP
|6
|HÜSEYİN CAHİT
|KARGINER
|GAZİANTEP
|7
|NACİ
|KILIÇ
|GAZİANTEP
|8
|ADİLE MERVE
|ALTINBAŞ YILMAZ
|GAZİANTEP
|9
|NESRİN
|TUNCEL
|GAZİANTEP
|10
|SELİM
|KARAHAN
|GAZİANTEP
|11
|ERDİNÇ
|TÜTÜNCÜLER
|GAZİANTEP
|12
|NERİN
|TÜRKMEN
|GAZİANTEP
|13
|YILMAZ
|DEMİRDELEN
|GAZİANTEP
|14
|MEHMET TURAN
|GÜNDOĞDU
|GİRESUN
|1
|NECATİ
|TIĞLI
|GİRESUN
|2
|REŞAT NURİ
|ÖZDEMİR
|GİRESUN
|3
|İBRAHİM
|AKGÜN
|GİRESUN
|4
|SUAT
|ÖNDAŞ
|GÜMÜŞHANE
|1
|MAHİR
|CAN
|GÜMÜŞHANE
|2
|RAMAZAN
|AYAS
|HAKKARİ
|1
|NAZIM
|DEMİR
|HAKKARİ
|2
|ERŞAT
|İNAN
|HAKKARİ
|3
|NAZMİ
|KIZILBAN
|HATAY
|1
|MEHMET
|GÜZELMANSUR
|HATAY
|2
|SUZAN
|ŞAHİN
|HATAY
|3
|SERKAN
|TOPAL
|HATAY
|4
|İSMET
|TOKDEMİR
|HATAY
|5
|MEHMET RİYAT
|KIRMIZIOĞLU
|HATAY
|6
|HASAN RAMİZ
|PARLAR
|HATAY
|7
|NERMİN
|YILDIRIM KARA
|HATAY
|8
|GÖKHAN
|ÖZER
|HATAY
|9
|BİLGEN
|DUMAN
|HATAY
|10
|HAMİDE
|VURAL
|HATAY
|11
|DÖNDÜ DİLAN
|KARTAL
|IĞDIR
|1
|METİN
|OVA
|IĞDIR
|2
|İDRİS
|AKTAŞ
|ISPARTA
|1
|MUSTAFA
|CEYHAN
|ISPARTA
|2
|İSA ÖNDER
|DİNÇTÜRK
|ISPARTA
|3
|ZAFER
|SAĞLAM
|ISPARTA
|4
|EYUP
|ERSOY
|İSTANBUL-1
|1
|İBRAHİM ÖZDEN
|KABOĞLU
|İSTANBUL-1
|2
|MEHMET AKİF
|HAMZAÇEBİ
|İSTANBUL-1
|3
|GAMZE
|AKKUŞ İLGEZDİ
|İSTANBUL-1
|4
|ONURSAL
|ADIGÜZEL
|İSTANBUL-1
|5
|FETHİ
|AÇIKEL
|İSTANBUL-1
|6
|GÜRSEL
|TEKİN
|İSTANBUL-1
|7
|İLHAN
|KESİCİ
|İSTANBUL-1
|8
|OĞUZ KAAN
|SALICI
|İSTANBUL-1
|9
|MAHMUT
|TANAL
|İSTANBUL-1
|10
|SALİHA SERA
|KADIGİL SÜTLÜ
|İSTANBUL-1
|11
|HÜSEYİN EMRE
|BAĞCE
|İSTANBUL-1
|12
|MUSTAFA OKTAY
|AKSU
|İSTANBUL-1
|13
|HASAN
|UZUNYAYLA
|İSTANBUL-1
|14
|MUSTAFA
|ÖZTAŞKIN
|İSTANBUL-1
|15
|TAHSİN
|USTA
|İSTANBUL-1
|16
|HÜSEYİN
|SAĞ
|İSTANBUL-1
|17
|BERİL
|ÖNER
|İSTANBUL-1
|18
|YÜKSEL
|TAŞKIN
|İSTANBUL-1
|19
|HASAN BASRİ
|ÖZBEK
|İSTANBUL-1
|20
|DENİZ DOĞAN
|GÜNAY
|İSTANBUL-1
|21
|ERTAN
|AKSOY
|İSTANBUL-1
|22
|NURAY
|ÇEPNİ
|İSTANBUL-1
|23
|DUYGU
|ÇELİK
|İSTANBUL-1
|24
|ARZU
|ÖZALP
|İSTANBUL-1
|25
|PINAR
|UZUN
|İSTANBUL-1
|26
|TUBA
|TORUN
|İSTANBUL-1
|27
|ALİ RIZA
|YILDIRIM
|İSTANBUL-1
|28
|YÜCEL
|OTO
|İSTANBUL-1
|29
|MURAT
|CİRAV
|İSTANBUL-1
|30
|MELİS
|TİMUR
|İSTANBUL-1
|31
|EMRE
|AKKUŞ
|İSTANBUL-1
|32
|ÇETİN
|DÜZCE
|İSTANBUL-1
|33
|AYLİN
|SARITAŞ
|İSTANBUL-1
|34
|GAZİ
|KARAKURT
|İSTANBUL-1
|35
|TİMUÇİN
|GÜLTEKİN
|İSTANBUL-2
|1
|KADRİ ENİS
|BERBEROĞLU
|İSTANBUL-2
|2
|AYKUT
|ERDOĞDU
|İSTANBUL-2
|3
|AHMET ÜNAL
|ÇEVİKÖZ
|İSTANBUL-2
|4
|MUSTAFA SEZGİN
|TANRIKULU
|İSTANBUL-2
|5
|YÜKSEL MANSUR
|KILINÇ
|İSTANBUL-2
|6
|YUNUS
|EMRE
|İSTANBUL-2
|7
|GÖKAN
|ZEYBEK
|İSTANBUL-2
|8
|ALİ
|ŞEKER
|İSTANBUL-2
|9
|DERYA
|ŞENTÜRK
|İSTANBUL-2
|10
|MEHMET
|DİRİBAŞ
|İSTANBUL-2
|11
|MERSİN
|BALKAN
|İSTANBUL-2
|12
|BAHATTİN
|TURNALI
|İSTANBUL-2
|13
|FERHAT
|EPÖZDEMİR
|İSTANBUL-2
|14
|İSMAİL
|YÜKSEL
|İSTANBUL-2
|15
|ADNAN
|AYBER
|İSTANBUL-2
|16
|BURAK KAAN
|YILMAZSOY
|İSTANBUL-2
|17
|CANAN
|SEZENLER
|İSTANBUL-2
|18
|HACER
|FOGGO
|İSTANBUL-2
|19
|GÜVEN
|KARATAŞ
|İSTANBUL-2
|20
|YUSUF KENAN
|KOLAT
|İSTANBUL-2
|21
|VEYSİ SİNAN
|BOZDEMİR
|İSTANBUL-2
|22
|CEM CENGİZ
|YILMAZ
|İSTANBUL-2
|23
|ECE
|BATUMLU TALAS
|İSTANBUL-2
|24
|PELİN
|YURDAKUL
|İSTANBUL-2
|25
|ŞEYMA
|DUMRUL
|İSTANBUL-2
|26
|YUSUF
|ERGÜVEN
|İSTANBUL-2
|27
|ÖZGÜR
|DÜZGÜN
|İSTANBUL-2
|28
|DENİZ
|KAYA
|İSTANBUL-3
|1
|ENGİN
|ALTAY
|İSTANBUL-3
|2
|ERDOĞAN
|TOPRAK
|İSTANBUL-3
|3
|MEHMET
|BEKAROĞLU
|İSTANBUL-3
|4
|ZEYNEL
|EMRE
|İSTANBUL-3
|5
|SİBEL
|ÖZDEMİR
|İSTANBUL-3
|6
|ÖZGÜR
|KARABAT
|İSTANBUL-3
|7
|TURAN
|AYDOĞAN
|İSTANBUL-3
|8
|EMİNE GÜLİZAR
|EMECAN
|İSTANBUL-3
|9
|NAZIR CİHANGİ
|İSLAM
|İSTANBUL-3
|10
|TURAN
|HANÇERLİ
|İSTANBUL-3
|11
|BAYRAMALİ
|ÇEŞMECİ
|İSTANBUL-3
|12
|ALİ ULVİ
|GÖKBULAK
|İSTANBUL-3
|13
|MEHMET SAİT
|YÜCEL
|İSTANBUL-3
|14
|ALİ MUHİTTİN
|TIĞLI
|İSTANBUL-3
|15
|SİNAN
|KARAHAN
|İSTANBUL-3
|16
|SİNAN KARACA
|ÖZTÜRK
|İSTANBUL-3
|17
|MAHFUZ
|YETÜT
|İSTANBUL-3
|18
|ŞAHANIM
|METER
|İSTANBUL-3
|19
|IRMAK NERİMAN
|NEBİOĞLU
|İSTANBUL-3
|20
|YAĞMUR
|GEYGEL
|İSTANBUL-3
|21
|ENGİN
|ERTAÇ
|İSTANBUL-3
|22
|CEMİL CAN
|DİNÇ
|İSTANBUL-3
|23
|AYCAN ERİNSEL
|ÖZİSTEK
|İSTANBUL-3
|24
|HÜSEYİN
|ÖZKAHRAMAN
|İSTANBUL-3
|25
|SEDA
|ÖNDER
|İSTANBUL-3
|26
|BEKTAŞ
|DAVUTOĞLU
|İSTANBUL-3
|27
|ARZU
|ATTEPE
|İSTANBUL-3
|28
|HÜSEYİN
|DURAN
|İSTANBUL-3
|29
|ERDAL
|SARIKAYA
|İSTANBUL-3
|30
|ELİF
|KESKİNEL ÜLKER
|İSTANBUL-3
|31
|ALİ OSMAN
|ÖZDİLEK
|İSTANBUL-3
|32
|KEMAL
|ÖZKİRAZ
|İSTANBUL-3
|33
|İLYAS
|DUMAN
|İSTANBUL-3
|34
|OSMAN
|TELLİOĞLU
|İSTANBUL-3
|35
|ŞEBNEM NUR
|ÇALIŞKAN
|İZMİR-1
|1
|AHMET TUNCAY
|ÖZKAN
|İZMİR-1
|2
|MURAT
|BAKAN
|İZMİR-1
|3
|ÖZCAN
|PURÇU
|İZMİR-1
|4
|KANİ
|BEKO
|İZMİR-1
|5
|MEHMET ALİ
|ÇELEBİ
|İZMİR-1
|6
|TACETTİN
|BAYIR
|İZMİR-1
|7
|EDNAN
|ARSLAN
|İZMİR-1
|8
|SEFER
|İPEKLİ
|İZMİR-1
|9
|KAZIM
|UMDULAR
|İZMİR-1
|10
|NİLAY
|KÖKKILINÇ
|İZMİR-1
|11
|EZGİ DENİZ DENİZ
|URUNGA
|İZMİR-1
|12
|DEVRİM BARIŞ
|ÇELİK
|İZMİR-1
|13
|ZEKİYE SEDA
|SÖNMEZ
|İZMİR-1
|14
|ŞENER
|AKDEMİR
|İZMİR-2
|1
|KEMAL
|KILIÇDAROĞLU
|İZMİR-2
|2
|SELİN SAYEK
|BÖKE
|İZMİR-2
|3
|KAMİL OKYAY
|SINDIR
|İZMİR-2
|4
|ATİLA
|SERTEL
|İZMİR-2
|5
|SEVDA ERDAN
|KILIÇ
|İZMİR-2
|6
|MAHİR
|POLAT
|İZMİR-2
|7
|BEDRİ
|SERTER
|İZMİR-2
|8
|İDRİS
|YAVUZYILMAZ
|İZMİR-2
|9
|ALİ
|ENGİN
|İZMİR-2
|10
|SALİH
|ÖZÇİFÇİ
|İZMİR-2
|11
|MEHMET
|BİRLİK
|İZMİR-2
|12
|ONUR KADİR
|ERYÜCE
|İZMİR-2
|13
|HATİCE
|ZEYBEK
|İZMİR-2
|14
|EBRU
|OKAY
|KAHRAMANMARAŞ
|1
|ALİ
|ÖZTUNÇ
|KAHRAMANMARAŞ
|2
|SELİM
|SÜMEN
|KAHRAMANMARAŞ
|3
|MEHMET
|ÇARMAN
|KAHRAMANMARAŞ
|4
|FAİK
|KILINÇ
|KAHRAMANMARAŞ
|5
|ONUR
|GÜRBÜZ
|KAHRAMANMARAŞ
|6
|AYŞEGÜL
|YAYCIOĞLU
|KAHRAMANMARAŞ
|7
|UĞUR
|ŞEVRAN
|KAHRAMANMARAŞ
|8
|AZİZE
|ÇUHADAR
|KARABÜK
|1
|HÜSEYİN AVNİ
|AKSOY
|KARABÜK
|2
|SEDAT
|KARAOĞLU
|KARABÜK
|3
|GÜLSÜN
|BENİÇ
|KARAMAN
|1
|İSMAİL ATAKAN
|ÜNVER
|KARAMAN
|2
|HAKAN GÜRSEL
|AKBULUT
|KARAMAN
|3
|YUSUF
|BAŞTUĞ
|KARS
|1
|FATİH KAMİL
|ERKOÇ
|KARS
|2
|HATİCE
|GÜVENSOY
|KARS
|3
|AYSEL
|SADAK İLTAŞ
|KASTAMONU
|1
|HASAN
|BALTACI
|KASTAMONU
|2
|AYŞEGÜL
|SOYLU MUSLU
|KASTAMONU
|3
|DEVRİM
|EZGİ ÖZALP
|KAYSERİ
|1
|ÇETİN
|ARIK
|KAYSERİ
|2
|AHMET
|YILDIZ
|KAYSERİ
|3
|AŞKIN
|GENÇ
|KAYSERİ
|4
|İBRAHİM
|KAAN
|KAYSERİ
|5
|MAZHAR OĞUZ
|ÖZSOY
|KAYSERİ
|6
|GONCA YELDA
|ORHAN
|KAYSERİ
|7
|RECEP
|BULUT
|KAYSERİ
|8
|METİN
|KANTARCI
|KAYSERİ
|9
|KADİM
|ŞAHİN
|KAYSERİ
|10
|NİZAMETTİN
|TEMEL
|KIRIKKALE
|1
|AHMET
|ÖNAL
|KIRIKKALE
|2
|GÜLLÜ
|AYKUT
|KIRIKKALE
|3
|ÜMİT
|COŞGUN
|KIRKLARELİ
|1
|TÜRABİ
|KAYAN
|KIRKLARELİ
|2
|VECDİ
|GÜNDOĞDU
|KIRKLARELİ
|3
|İNCİ
|TUNÇ
|KIRŞEHİR
|1
|METİN
|İLHAN
|KIRŞEHİR
|2
|ÇAĞDAŞ
|GÖKALP
|KİLİS
|1
|ALİ
|TUNA
|KİLİS
|2
|MEHMET ALİ
|AĞCABAY
|KOCAELİ
|1
|FATMA
|KAPLAN HÜRRİYET
|KOCAELİ
|2
|HAYDAR
|AKAR
|KOCAELİ
|3
|TAHSİN
|TARHAN
|KOCAELİ
|4
|MÜHİP
|KANKO
|KOCAELİ
|5
|OSMAN ANIL
|ACURMAN
|KOCAELİ
|6
|EBRU
|KÜÇÜKAYDIN
|KOCAELİ
|7
|YEŞİM
|AKPINAR
|KOCAELİ
|8
|ORKUN
|UTKUBAŞ
|KOCAELİ
|9
|İSMAİL
|DEMİR
|KOCAELİ
|10
|MEHMET TAMER
|SOLAKOĞLU
|KOCAELİ
|11
|SEZER NİLGÜN
|AYDIN
|KOCAELİ
|12
|TUĞMAN
|KAYALI
|KOCAELİ
|13
|ZEYNEP ÇİĞDEM
|CANBAZ
|KONYA
|1
|ABDULLATİF
|ŞENER
|KONYA
|2
|ABDÜLKADİR
|KARADUMAN
|KONYA
|3
|HASAN
|SARIMEHMETOĞLU
|KONYA
|4
|SAİM
|SEZEN
|KONYA
|5
|NİHAL
|EKEN
|KONYA
|6
|ALİ
|SAYAR
|KONYA
|7
|İSMAİL
|ÜNSAL
|KONYA
|8
|ORHAN
|KAYA
|KONYA
|9
|NAZİFE
|DEMİRHAN
|KONYA
|10
|MEMDUH ERDEN
|KÖKBUDAK
|KONYA
|11
|SEFER
|İPEK
|KONYA
|12
|HİKMET
|BALCI
|KONYA
|13
|ŞENİZ
|KURTULUŞ
|KONYA
|14
|MEHMET
|YURTSEVEN
|KONYA
|15
|HASAN
|PEKTEKİN
|KÜTAHYA
|1
|ALİ FAZIL
|KASAP
|KÜTAHYA
|2
|ŞEREF
|HAN
|KÜTAHYA
|3
|ZELİHA
|AKSAZ ŞAHBAZ
|KÜTAHYA
|4
|MEHMET AYDIN
|UZUN
|KÜTAHYA
|5
|RIDVAN
|ÇAKIR
|MALATYA
|1
|VELİ
|AĞBABA
|MALATYA
|2
|HULİSİ
|PORGALI
|MALATYA
|3
|SONER
|GÖKÇE
|MALATYA
|4
|BERNA
|KARADAŞ
|MALATYA
|5
|EMİN
|DÖNMEZ
|MALATYA
|6
|MAHMUT
|AKBIYIK
|MANİSA
|1
|ÖZGÜR
|ÖZEL
|MANİSA
|2
|AHMET VEHBİ
|BAKIRLIOĞLU
|MANİSA
|3
|BEKİR
|BAŞEVİRGEN
|MANİSA
|4
|SABRİ
|TEMEL
|MANİSA
|5
|ABDULLAH
|SAKA
|MANİSA
|6
|HAYRİYE
|HACET
|MANİSA
|7
|SANİYE
|AĞGÜL
|MANİSA
|8
|ÇETİN
|KURTULUŞ
|MANİSA
|9
|NURİTTİN
|DİNGAZ
|MANİSA
|10
|LALE
|ERDOĞAN TUNÇER
|MARDİN
|1
|MAHMUT
|DUYAN
|MARDİN
|2
|ERKAN
|MEHMETOĞLU
|MARDİN
|3
|ABDULVAHAP
|AY
|MARDİN
|4
|ABDULKADİR
|TURAN
|MARDİN
|5
|AYGÜL
|KILIÇ BAŞBOĞA
|MARDİN
|6
|ENGİN
|ORAL
|MERSİN
|1
|CENGİZ
|GÖKÇEL
|MERSİN
|2
|ALPAY
|ANTMEN
|MERSİN
|3
|ALİ MAHİR
|BAŞARIR
|MERSİN
|4
|NEVİN
|ZAİMOĞLU
|MERSİN
|5
|MEHMET
|SAYDAM
|MERSİN
|6
|CAVİDAN
|DEMİRAĞ
|MERSİN
|7
|SEYİT
|ÖZANANAR
|MERSİN
|8
|ALPER
|TURNA
|MERSİN
|9
|ALPTEKİN
|ESER
|MERSİN
|10
|DİLARA
|ÖZKINA
|MERSİN
|11
|KENAN
|HAZAR
|MERSİN
|12
|HİDAYET
|OĞUZ
|MERSİN
|13
|SİBEL GAZİ
|TABEL
|MUĞLA
|1
|MÜRSEL
|ALBAN
|MUĞLA
|2
|SUAT
|ÖZCAN
|MUĞLA
|3
|BURAK
|ERBAY
|MUĞLA
|4
|SÜLEYMAN
|GİRGİN
|MUĞLA
|5
|İBRAHİM
|ERTÜRK
|MUĞLA
|6
|EMİNE
|YENİLMEZ AYDEMİR
|MUĞLA
|7
|YAMAÇ
|KAYA
|MUŞ
|1
|YILMAZ
|ÇETİNKAYA
|MUŞ
|2
|YILDIRIM
|PAÇAL
|MUŞ
|3
|CEMAL
|KOÇHAN
|MUŞ
|4
|NUR MUHAMMED
|KARAHAN
|NEVŞEHİR
|1
|FARUK
|SARIASLAN
|NEVŞEHİR
|2
|FULYA GÜLŞEN
|ALTINSOY
|NEVŞEHİR
|3
|MEHMET
|BİLGİN
|NİĞDE
|1
|ÖMER FETHİ
|GÜRER
|NİĞDE
|2
|AHMET OĞUZ
|ÖZMEN
|NİĞDE
|3
|NAGİHAN
|ESKİOĞLU
|ORDU
|1
|SEYİT
|TORUN
|ORDU
|2
|MUSTAFA
|ADIGÜZEL
|ORDU
|3
|ONUR
|ÇAM
|ORDU
|4
|SEBANUR
|ÖZDEMİR
|ORDU
|5
|SAİT
|KAPICIOĞLU
|ORDU
|6
|NAZIM YİĞİT
|GÜNAY
|OSMANİYE
|1
|BAHA
|ÜNLÜ
|OSMANİYE
|2
|MEHMET ORHUN
|DÖĞÜŞCÜ
|OSMANİYE
|3
|İRFAN
|ERDEM
|OSMANİYE
|4
|HAKKI SAYMAN
|SAYGILI
|RİZE
|1
|REMZİ
|KAZMAZ
|RİZE
|2
|AYSEL
|TAŞKIN
|RİZE
|3
|KEMAL ÖZGÜR
|KAHRAMAN
|SAKARYA
|1
|ENGİN
|ÖZKOÇ
|SAKARYA
|2
|MEHMET
|SELÇUK
|SAKARYA
|3
|ELİF
|YAR
|SAKARYA
|4
|REFİK
|KARAKAŞ
|SAKARYA
|5
|MEHMET DERYA
|BAĞDAT
|SAKARYA
|6
|AYTÜL
|UŞAKLIGİL
|SAKARYA
|7
|GÖZDE NUR
|YILDIZ
|SAMSUN
|1
|KEMAL
|ZEYBEK
|SAMSUN
|2
|NESLİHAN
|HANCIOĞLU
|SAMSUN
|3
|HÜSEYİN
|ŞAHİN
|SAMSUN
|4
|MÜŞFİK VEYSEL
|ERDOĞAN
|SAMSUN
|5
|MEHMET
|ÖZDAĞ
|SAMSUN
|6
|ARZU
|SABUNCU
|SAMSUN
|7
|MURAT
|ÇAN
|SAMSUN
|8
|YILMAZ
|KARAGÖZ
|SAMSUN
|9
|IŞIK
|ÖZKEFELİ
|SİİRT
|1
|CAHFER
|SAKLAN
|SİİRT
|2
|HİKMET
|AKAR
|SİİRT
|3
|HASAN
|ALP
|SİNOP
|1
|BARIŞ
|KARADENİZ
|SİNOP
|2
|ERDİNÇ
|ŞİMŞEK
|SİVAS
|1
|ULAŞ
|KARASU
|SİVAS
|2
|SİNAN
|ÖZTÜRK
|SİVAS
|3
|MALİKE EJDER
|YOLVEREN
|SİVAS
|4
|ALİ
|BALTA
|SİVAS
|5
|HASAN
|KILIÇ
|ŞANLIURFA
|1
|AZİZ
|AYDINLIK
|ŞANLIURFA
|2
|FETHİ
|YAMAÇ
|ŞANLIURFA
|3
|CEM
|KARAKEÇİLİ
|ŞANLIURFA
|4
|UĞUR
|MİZAN
|ŞANLIURFA
|5
|BAKIR
|AYDOĞDU
|ŞANLIURFA
|6
|HALAF
|AYYILDIZ
|ŞANLIURFA
|7
|MAHMUT
|YAZAR
|ŞANLIURFA
|8
|AHMET
|MÜSRİ
|ŞANLIURFA
|9
|FARUK
|AKAN
|ŞANLIURFA
|10
|SONGÜL
|ARSLAN
|ŞANLIURFA
|11
|MUSTAFA
|EREN
|ŞANLIURFA
|12
|AKİLE
|YEKTAŞ
|ŞANLIURFA
|13
|İBRAHİM HALİL
|YARIŞ
|ŞANLIURFA
|14
|KEMAL
|EŞSİZ
|ŞIRNAK
|1
|SABRİ
|KUYTAN
|ŞIRNAK
|2
|ABDULKERİM
|VARLI
|ŞIRNAK
|3
|GÜNDÜZ
|ÖKTEN
|ŞIRNAK
|4
|OSMAN
|YEREN
|TEKİRDAĞ
|1
|FAİK
|ÖZTRAK
|TEKİRDAĞ
|2
|İLHAMİ ÖZCAN
|AYGUN
|TEKİRDAĞ
|3
|CANDAN
|YÜCEER
|TEKİRDAĞ
|4
|EMRE
|KÖPRÜLÜ
|TEKİRDAĞ
|5
|ADEM
|DALGIÇ
|TEKİRDAĞ
|6
|İSMAİL
|DOĞAROĞLU
|TEKİRDAĞ
|7
|GÜLFER
|ÜMİT
|TOKAT
|1
|KADİM
|DURMAZ
|TOKAT
|2
|HASAN EFE
|UYAR
|TOKAT
|3
|ÇAĞDAŞ
|KURTGÖZ
|TOKAT
|4
|DURAN
|BELENE
|TOKAT
|5
|GÜLPERİ
|COŞAR
|TRABZON
|1
|AHMET
|KAYA
|TRABZON
|2
|ABDÜL KADİR
|ÇELEBİ
|TRABZON
|3
|HİKMET NURİ
|AYDIN
|TRABZON
|4
|FERDA
|KUDUNOĞLU
|TRABZON
|5
|İSMAİL
|KAYNAR
|TRABZON
|6
|MERTCAN
|FERO
|TUNCELİ
|1
|POLAT
|ŞAROĞLU
|TUNCELİ
|2
|MESUT
|COŞKUN
|UŞAK
|1
|ÖZKAN
|YALIM
|UŞAK
|2
|İSMET
|AKIN
|UŞAK
|3
|ALİ
|KARAOBA
|VAN
|1
|MEHMET
|KURUKCU
|VAN
|2
|FAHREDDİN
|ÇUYRAK
|VAN
|3
|HALUK
|TERZİOĞLU
|VAN
|4
|ŞANEL
|GÜLOĞLU
|VAN
|5
|ERKAN
|KAÇMAZ
|VAN
|6
|NEVZAT
|KOÇ
|VAN
|7
|NERİMAN
|KARTAL
|VAN
|8
|ŞAHİN
|ÖZTEKİN
|YALOVA
|1
|ÖZCAN
|ÖZEL
|YALOVA
|2
|ERTAN
|ŞENER
|YALOVA
|3
|MEHMET
|GÜREL
|YOZGAT
|1
|ALİ
|KEVEN
|YOZGAT
|2
|NADİR
|ÜNAL
|YOZGAT
|3
|RAKİBE
|ÖZGÜR KARSLIOĞLU
|YOZGAT
|4
|ŞAHİN
|BOZDEMİR
|ZONGULDAK
|1
|ÜNAL
|DEMİRTAŞ
|ZONGULDAK
|2
|DENİZ
|YAVUZYILMAZ
|ZONGULDAK
|3
|UMUT
|BAŞOĞLU
|ZONGULDAK
|4
|MERVE
|KIR
|ZONGULDAK
|5
|ÇİĞDEM
|ŞEKERCİ