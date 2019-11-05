Çiftçi’den Şayir ve Bıyık’a ziyaret

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı makamlarında ziyaret etti.

İlk ziyaretini Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’e gerçekleştiren Başkan Çiftci, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile bir süre sohbet etti. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette Başkan Çiftçi, misafirperverliği için Başkan Şayir’e teşekkür etti.

Daha sonra Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı makamında ziyaret eden Başkan Çitçi, Bıyık’la çeşitli konulara ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Başkan Çiftçi, misafirperverliği için Başkan Bıyık’a teşekkür ederken, Başkan Bıyık’da nezaket ziyaretinden dolayı Çitçi’ye teşekkürlerini iletti.