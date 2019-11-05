Daha sonra Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı makamında ziyaret eden Başkan Çitçi, Bıyık’la çeşitli konulara ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Başkan Çiftçi, misafirperverliği için Başkan Bıyık’a teşekkür ederken, Başkan Bıyık’da nezaket ziyaretinden dolayı Çitçi’ye teşekkürlerini iletti.
Çiftçi’den Şayir ve Bıyık’a ziyaret
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı makamlarında ziyaret etti.
Daha sonra Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı makamında ziyaret eden Başkan Çitçi, Bıyık’la çeşitli konulara ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Başkan Çiftçi, misafirperverliği için Başkan Bıyık’a teşekkür ederken, Başkan Bıyık’da nezaket ziyaretinden dolayı Çitçi’ye teşekkürlerini iletti.