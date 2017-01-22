Darıca Referanduma hazır!

Programda konuşan Ceyhan, Bombalı araç saldırıları, çukur operasyonları bunun gibi birçok hainlikle üstlerine geldiklerini söyledi. Ceyhan, “Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz dedelerimizin kurtuluş mücadelesini bugün AK Parti Kadroları olarak Cumhurbaşkanımızla birlikte veriyoruz.” dedi.

KOCAELİ TEŞKİLATLARI ALNININ AKIYLA ÇIKACAK

Referandum için yoğun çalışacaklarını belirten Ceyhan, “Güçlü ve büyük Türkiye olma yolunda ilerliyoruz. Önümüze en önemli süreç anayasa paketinin milletimizin önüne gelerek ,milletimizin istikbali ve istiklali için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Bu işi alnımızın akıyla halletmezsek 15 yıllık çalışmalarımızın ve mücadelemizin hiçbir anlamı yok. 15 Temmuz gecesi bu emeğimizi bitirmek istediler şükürler olsun ki milletimiz bir ve beraber olarak, bu badireyi de bertaraf etmiştir. Darbe bazen tankla, bazen dolarla, bazen de suikastle olur. Güçlü ve istikrarlı Türkiye’nin adının konulacağı bu süreci inanıyorum ki Kocaeli teşkilatları bu işten de alnının akıyla çıkacaktır.” dedi.

MİLLETİN HZUURNA GİDİYORUZ

Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık ise Referandum süreci ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bizim Anayasa değişikliği diye bir derdimiz yok, Anayasa değişikliğini halkımıza sorma derdimiz vardı. Devlet Bahçeli ve MHP’nin desteği ile de şuan halka gitme yetkisini almış olduk. Milletimiz değiştirin derse, bu Anayasa değişecek. Bu süreç içinde muhalefet bin bir türlü çirkeflik yaptı. Millete gidilmesin diye bu yapıldı. Adındahalkçılık olan siyasi parti; halktan korktuğu ve halka karşı samimi olmadığı için bu yasanın halka gitmesini engel olmaya çalıştı. Ama asıl bu milletin öz milletvekilleri gerekeni yaptı. AK Parti ve MHP’li vekillere teşekkür ediyorum. Şimdi sözün bittiği yerdeyiz. Sayın cumhurbaşkanımızın belirlediği takvim çerçevesinde milletimizin huzuruna gideceğiz. Milletimiz ne derse onlardan gelen karara her zaman saygılıyız”

DARICA’DA EN AZ YÜZDE 70 EVET BEKLİYORUZ

“Biz Referandum sürecinde yapacağımız büyük çalışmalarımız ile Darıca’dan en az yüzde 70 bekliyoruz. Biz halkımızın her türlü kararınasaygılıyız. Milletimizin kararını sorgulamak bize göre değil. Bu halk her zaman doğru karar verdi. İnanıyorum ki halkımızda en doğru kararı verecektir. Ülkemizi güzel günlere halkımızdan aldığımız güçle götüreceğiz.”