Darıca'dan güçlü bir EVET çıkacak

İlçede katıldığı her platformda anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı süreci ile ilgili vatandaşları bilgilendirmeye devam eden Başkan Karabacak, periyotlar halinde devam eden Gençlik Buluşmalarında gençlerle bir araya gelerek, 16 Nisan’da yapılacak olan referandumun gençlere yönetme yetkisi vermesi açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

SİZİN ENERJİNİZE İHTİYACIMIZ VAR

Başkan Karabacak, “bizler 21 yaşında çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han’ın torunlarına inanıyoruz, güveniyoruz. Sizlerin meclisimize katacağı enerjiyle ülkemizde daha güzel işlerin yapılacağı günler yakındır. Bu yüzden 16 Nisan’da Darıca’dan güçlü bir şekilde “Evet” diyerek yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemine hep birlikte destek olmalıyız. Çift başlılığı ortadan kaldıracak bu yeni sistemle, ülkemizdeki devlet yapısı daha hızlı işleyecek, büyük projelerin önü açılacak ve her alanda güçlü ve büyük Türkiye hedefimize daha emin adımlarla ilerleyeceğiz.” diyerek gençlerden referandumda destek istedi.