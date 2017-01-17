Denizdeki kirliliği TBMM’ye taşıdı!

Kocaeli’nin geneline yayılan çevre felaketinin peşine düzen Hürriyet, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye verdiği soru önergesinde sorumluların bir an önce yakalanmasını istedi.

NEREDEN KAYNAKLANDIĞI BULUNMALI

Soru önergesi hakkında açıklamada bulunan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet şunları kaydetti; “Poliport Limanı ve daha sonra İzmit Körfezi'nde 28 bölgede ortaya çıkan deniz kirliliği, tüm körfez deniz hayatını tehdit eder boyuta ulaşmış durumdadır. 13 Ocak 2017 itibariyle İzmit Körfezi’nde petrol sızıntısı görülmeye başlanmıştır. İzmit Körfezi'nde yakıt sızıntısından dolayı meydana gelen deniz kirliliğinin nereden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Sorumluların bir an önce yakalanması, en ağır cezalara çarptırılması gerekmektedir?” dedi.