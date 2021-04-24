Deva Partisi Gebze'den açıklama

Deva Partisi Gebze İlçe Başkanı Kemal Memiş, Bundan tam 101 yıl önce, zor günlerde, savaş şartlarında, her biri kendi şehrinden gelen; kimliğiyle, fikirleriyle, yöresini temsil eden mebuslar millet egemenliğini, ulusal egemenliği amasız, fakatsız yaşattılar.

Biz; konuşan, hakkını arayan düşüncesini ifade eden, soru soran bir Türkiye istiyoruz.

Biz, çocuklarımızın yüzüne bakabilmek için, millet egemenliğini yeniden tesis etmek için çalışıyoruz.

Biz, çocuklarımıza insan haklarının güvence altına alındığı, özgürlükçü, adil, laik ve demokratik bir Türkiye'yi miras bırakmak istiyoruz.

‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir'. Millet egemenliğinin üstünde; hiç bir kişi, zümre, sınıf , imtiyaz sahibi görmüyor ve kabul etmiyoruz

Milli egemenlik bize, demokratik cumhuriyeti teslim eden atalarımızın mirası, çocuklarımızın emanetidir.

Bu vesile ile; Demokrasi ve Atılım Partisi Gebze İlçe Başkanlığı olarak;

23 Nisan törenlerine katılmak için 22 Nisan günü, İlçe Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birim Başkanlığımız vasıtayla Gebze İlçe Kaymakamlığı ile irtibat kurduk. Törene katılarak, tören mahaline çelenk sunmak istediğimizi bildirdik. Kaymakamlık Özel Kalem Müdürlüğü Kaymakam beyle görüşüp dönüş yapacaklarını ifade ettiler. Akabinde tarafımıza yapılan geri dönüşte de, pandemi nedeniyle tören katılımlarını düşük tuttuklarını ve bu nedenle “mecliste grubu olan siyasi partiler dışında kalan partileri protokole almadıklarını” bildirdiler.

Ancak, basına yansıyan haber ve fotoğraflardan gördük ki; pandemi gerekçesi ile “sınırlama” getirdiğini iddia eden Kaymakamlık, onlarca kişi ile 23 Nisan kutlaması yapmış...

Niyet ne olursa olsun, kaymakamlık makamınca bize yapılan bu sınırlama ve sokağa çıkma yasağının da olması nedeniyle bayram törenine katılımımız engellenmiş bulunmaktadır.

Malumunuz olduğu üzere, aynı zamanda “Ulusal Egemenlik Bayramı” olan ve millet egemenliğinin sembolü niteliğindeki bu milli bayramımızı kutlama hakkı özellikle, “demokratik hayatımızın vazgeçilmez kurumlarından olan siyasi partilere aittir”. Atanmış makamların “millet egemenliği üzerinde” bir makammış gibi, “ Ulusal Egemenlik Bayramı protokolüne” dahi kota koyması, sınırlama kriterleri oluşturması Merkezi hükümetin “nerelere savrulduğunun”bariz bir örneğini oluşturmaktadır.

Kamu otoritelerinin, siyasi partilere bu şekilde sınırlama koyarak, siyasi partiler arasında ayırım yapmasını asla kabul etmiyoruz. Kaymakamlık kamu hizmetlerinin yürütümünde “hukuka uygunluk, eşitlik“ ilkelerini şeffaf, adil bir şekilde uygulamak zorunda.... Bundan sonra Anayasal ilkeleri, hukuku çiğneyen bütün uygulama ve yanlışların karşısında duracağımızı ve bu tür tavırları bundan sonra milletimize şikayet edeceğimizi belirtmek istiyoruz. İlçemizdeki bütün siyasi parti teşkilatlarının da bu konularda duyarlı olması, işbirliği ve güçbirliği içinde hareket etmesi, millet egemenliğine sahip çıkması, demokratik cumhuriyet değerlerinin gereği, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının ruhudur...

Demokrasi ve Atılım Partisi olarak bu ruha sahip çıkacak, keyfi uygulamalara karşı susmayacağız...

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Savaşın ortasında, güvenlik kaygılarının en yüksek olduğu dönemde, bir istiklal mücadelesinin verildiği dönemde dahi bu Meclisin çatısının altındaki özgür tartışma ortamını hiç bir zaman terletmediler. Biz, bugün ülkemizde maalesef bu seviyeyi dahi göremiyoruz.