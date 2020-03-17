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‘’ Devletimizden Ticari Yapıyı Korumaya Yönelik Tedbirler Bekliyoruz’’

Körfez Ticaret Odası Recep Öztürk Çin’de başlayan ve dünyada 70’e yakın ülkeye yayılan korona virüs salgınının ekonomiye olan etkisini değerlendirirken devletimiz bu süreçte ticari yapıyı korumaya yönelik önlemler almalıdır dedi.

‘' Devletimizden Ticari Yapıyı Korumaya Yönelik Tedbirler Bekliyoruz''

17 Mart 2020 Salı 12:19

 ÖZTÜRK ‘’TÜM SEKTÖRLERİ DERİNDEN ETKİLENDİ’’

Körfez Ticaret Odası Recep Öztürk Çin’de başlayan ve dünyada 70’e yakın ülkeye yayılan korona virüs salgınının ekonomiye olan etkisini değerlendirirken ‘’Biliyorsunuz Küresel bir salgın, küresel bir halk sağlığı sorunuyla karşı karşıyayız. Çin’de başlayan ve dünyada 70’e yakın ülkeye yayılan korona virüs salgını ülke gündemimizi oldukça etkiledi.

Ülkemizde resmi olarak ilk vakaya rastlanması ve sonraki günlerde sayının artması ile birlikte halkımızın endişesi de tedbir alma ihtiyacı da bir o kadar arttı. Bu ciddi ve zorlu süreçte insanlarımız hem kendilerini hem de yakınlarını korumak amacıyla gerekli önlemleri de almaktadırlar.

15 MESLEK KOMİTEMİZİN TAMAMI ETKİLENDİ

Bu küresel salgın tüm dünyada bütün sektörleri etkileyen bir süreci beraberinde getirmiş, odamızda üyelerimizin temsil edildiği 15 meslek komitemizin tamamını etkilemiştir. Türkiye'nin bu süreçten en az zararla çıkabilmesi için mevcut üretim ve ticari yapıyı korumaya yönelik tedbirlerin de erkenden alınması gerektiğin düşünüyoruz.

EK ÖNLEMLER ALINMALI

İstihdamın korunması açısından işletmelerin desteklenmesinin önemli etkilenen çok sayıda sektöre vergi, SGK primi gibi ödemelere kolaylık getirilmesini, kamu ve özel bankalardan kullanılan kredilerin talep halinde ötelenmesi de işletmelerimiz için talep ediyoruz. Korona virüs sürecini halkın sağlığı açısından bugüne kadar temkinli biçimde yöneten hükümetimizin, işletmelerimizin ayakta kalması için de her türlü tedbiri alarak destek vereceğinden şüphemiz yok

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