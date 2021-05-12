Dilovası Belediye Başkanı Şayir’den Bayram Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Bayramların toplum olarak birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdiğimiz özel günler olduğuna vurgu yapan Şayir, “mübarek Ramazan Bayramı’nın anlamına uygun bir şekilde hoşgörü içerisinde geçirilmesini diliyorum” dedi.

Alınan tedbirler kapsamında bu yılda Ramazan Bayramını evlerimizde ailelerimizle birlikte kutlayacağız diyen Başkan Şayir mesajında şu ifadelere yer verdi; “Rahmet ve mağfiret ayı olan bir Ramazan-ı Şerif’i daha geride bırakmanın ve mübarek Ramazan Bayramı’na ulaşmanın sevincini hep birlikte yaşıyoruz.

Bayramlar; birlik, beraberlik, kardeşlik ruhumuzu pekiştirmesi, her türlü kırgınlıkları unutturması bakımından çok önemli bir fırsattır. Her ne kadar Covid-19 tedbirleri doğrultusunda uygulanan sokağa çıkma yasağından ötürü bayramımızı sevdiklerimizden ayrı geçirecek olsak da, kalplerimiz ve gönüllerimiz bir olacaktır.

Birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri de el ele vererek geride bırakacağız. Ramazan Bayramı’nın manevi ruhuna uygun bir şekilde, tedbirler elden bırakılmaksızın kutlanması ve bu musibetten biran önce kurtulmak en büyük temennimizdir.

AYRIM YAPMAKSIZIN HALKIMIZIN YANINDA OLDUK

Salgın nedeniyle ilçemizde de geçen sene olduğu gibi, bu senede farklı bir Ramazan Ayı yaşandı. Bu yılda mahalle iftarlarımızı düzenleyemesek de, kurduğumuz iftar sofralarında buluşamasak da, yan yana olamasak da, gönül gönülle vererek ayrım yapmaksızın halkımızın yanında olarak, tüm hanelere dağıttığımız erzak kolisi ile Mübarek Ramazan’ın maneviyatını doyasıya yaşadık. Bundan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.

Bu vesileyle; başta salgınla mücadelede büyük fedakârlıklar gösteren sağlık çalışanlarımız olmak üzere, Dilovası hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum” İfadelerine yer verdi.