Dursun tepki gösterdi!

Türk Bakanların Hollanda’ya girişine izin verilmemesine toplumun her kesiminden tepki geldi. Bunlardan birisi de CHP Gebze İlçe Başkanı Recep Dursun oldu. Hollanda’nın faşist ve anti demokratik bir uygulama gerçekleştirdiğini ifade eden Dursun, sosyal medya hesabından tepki göstererek, “Değil Hollanda, dünyada herhangi bir ülkede memleketimizi temsil eden kadın bakana ülkeyi terk etmelerini aksi halde başka yaptırımlar uygulanacağını söyleme hakkı olmadığı gibi haddi de olamaz... Hiçbir devletin ve kişilerin ülkemizi ve milletimizi uluslararası ilişkilerde böylesi ağır ve kabul edilemez kötü duruma düşürme hakkına sahip değildir... Avrupa emperyalizminin yaptıklarına baktıkça ; Emperyalizme karşı Kurtuluş Savaş'ını veren ve bağımsız Cumhuriyet kurup, ulus yapan Atatürk'ü sevmeyecek kişi ya cahil, ya riyakar veya ihanet içindedir.”dedi.