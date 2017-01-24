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Dursun’dan Yüzde 53 Hesabı!

CHP Gebze İlçe Başkanı Recep Dursun, Gezici Araştırma Şirketi’nin referandum araştırmasını analiz etti.

Dursun'dan Yüzde 53 Hesabı!

24 Ocak 2017 Salı 10:10

Anketten çıkan sonuçla Yüzde 53 hayır oyu hesabı yapan Dursun’un değerlendirmeleri bir hayli ilginç oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı analizde Dursun, yüzde 53.5 oranında hayır oranı çıkacağını ileri sürdü. İşte Recep Dursun’un Yüzde 53 hesabı

REFERANDUM ANALİZİ

Gezici araştırma şirketinin kamuoyu araştırma sonuçlarına göre anayasa değişikliği referandumunda;
AKP tabanı: % 80 Evet % 20 Hayır
CHP tabanı % 7 Evet % 93 Hayır
MHP tabanı % 25 Evet % 75 Hayır
HDP tabanı% 3 Evet % 95 Hayır oyu kullanacağı belirtilmiş.
Bu seçimde 55.000.000 seçmenden %85 oranında katılım olması halinde 46.750.000 seçmen oy kullanacak demektir. Yukarıda Gezici araştırmasındaki verilere göre partilerdeki evet/hayır oranları, 01 kasım 2015 seçimlerinde partilerin aldığı oy oranı üzerinden değerlendirmeye alındığında;
A-AKP seçmeninden evet oyu verecek seçmen; 19.200.000 ,
B-MHP seçmenin evet oyu verecek seçmen 1.500.000 ,
C- CHP seçmeninden evet oyu vereceği orana göre 850.000 ,
D-HDP seçmeninden evet oyu verecek seçmen sayısı 200.000
Toplamında 21.750.000 seçmen evet oyu verecek demek.
Toplam geçerli oy 46.750.000’dan evet oyu verecek 21.750.000 çıkarıldığında 25.000.000 hayır oyu verecek seçmen var demektir. Yani mevcut şartlarda araştırma şirketi tespitlerine göre evet oy oranı %46,50 olup hayır oyu oranı ise %53,50'dir.  Selçuk Esmer GECAL

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